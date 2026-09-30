Honduras registra fuerte crecimiento de la inversión extranjera

Esa cifra supera los 403.6 millones de dólares acumulados a junio de 2025, de acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras (BCH). El aumento interanual es de 272.1 millones de dólares en valores nominales, equivalente a un crecimiento de 67.4%.

Tegucigalpa, Honduras. La inversión extranjera directa alcanzó un crecimiento histórico en Honduras al cierre del primer semestre de 2026, con una cifra acumulada de 675.7 millones de dólares.

El documento oficial destaca que en el segundo trimestre del presente año la inversión externa sumó 468.3 millones de dólares, mayor en 357 millones al observado en igual periodo de 2025, cuando se contabilizaron 111.3 millones.

"Este es el flujo más alto de los últimos 11 años", subraya el informe del Banco Central. En el primer trimestre de 2026 ingresaron 207.4 millones de dólares, mientras que en el segundo trimestre sumaron 468.3 millones, para un acumulado de 675.7 millones.

"De esta forma, el flujo acumulado de inversión extranjera al primer semestre del año es de 675.7 millones de dólares y crece de forma robusta en 67.4% (272.1 millones), superior a lo reportado en el mismo periodo de 2025", señala el informe del BCH.

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Añade que ese resultado está asociado, principalmente, al dinamismo de las actividades de comercio, restaurantes y hoteles; intermediación financiera y seguros, e industria manufacturera.

Por otra parte, a nivel de países destacan los flujos de capital procedentes de Panamá (170.3 millones de dólares), Colombia (162.8 millones), Bahamas (128.1 millones), Bélgica (86.3 millones), España (53.5 millones) y Guatemala (51.8 millones).

Por fuentes de financiamiento, las utilidades reinvertidas significaron el 62% del flujo durante el segundo trimestre de 2026, con 290.2 millones de dólares; otro capital, referente al endeudamiento de corto plazo de empresas comercializadoras, representó el 35% (163.3 millones); y las acciones y participaciones de capital para aportes directos de inversionistas para el financiamiento de las empresas representaron el 3% (14.8 millones).