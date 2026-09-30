Estados Unidos destaca ventajas y retos para invertir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. “Honduras está generalmente abierta a la inversión extranjera, y el Gobierno de Asfura (Nasry) ha manifestado públicamente que reconoce la importancia de la inversión extranjera para generar nuevas oportunidades, crear empleo y estimular el crecimiento económico”. Así reseña un párrafo del documento de 29 páginas publicado el 29 de septiembre por el Departamento de Estado de Estados Unidos denominado “Declaraciones sobre el clima de inversión para 2026: Honduras”. Subraya que Honduras mantiene "ventajas competitivas que la harían atractiva para una mayor inversión privada nacional e internacional”.

El informe destaca que más de 200 empresas estadounidenses operan en Honduras, en sectores como la manufactura, textiles y autopartes. “Tras las elecciones generales de noviembre de 2025, el gobierno del presidente Nasry Asfura ha manifestado una política favorable a las empresas, haciendo hincapié en la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), la economía creció 3.8% en 2025 y para 2026 se pronostica que cerrará entre 3% y 4%. La “Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos de agosto 2026” indica que el PIB real será de 3.5%. Roberto Lagos, presidente del BCH, consideró “positivo” el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ventajas

El informe del Departamento de Estado señala que Honduras mantiene varias ventajas, entre ellas su ubicación estratégica, cerca de los mercados estadounidenses con un puerto de aguas profundas (Cortés); fuertes protecciones comerciales y de inversión en virtud del Cafta-RD. Además, una posición macroeconómica generalmente sólida, respaldada por el progreso continuo del programa del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI); una rica dotación de recursos naturales; una fuerza laboral amplia y competitiva en costos con un grupo de trabajadores calificados.

“El Gobierno de Asfura ha priorizado la atracción de inversión extranjera mediante medidas específicas para aumentar la flexibilidad laboral y agilizar el acceso a divisas”, sostiene el informe. Destaca el rol de agencias como el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas y otros organismos de promoción de inversiones.

Obstáculos

El informe hace hincapié en los desafíos estructurales que limitan la inversión en Honduras. Destacan la aplicación y cumplimiento inconsistentes de las políticas e incentivos fiscales; las disputas territoriales; altos costos de electricidad y suministro poco fiable. Además, las preocupaciones relacionadas con la delincuencia y la seguridad; la corrupción; brechas en la educación de la fuerza laboral; infraestructura de transporte logística deficiente. “Los índices de delincuencia y violencia siguen siendo elevados, lo que incrementa los costos y desincentiva las inversiones”, subraya el informe. “Los inversores internacionales señalan que ciertas políticas históricamente han hecho que el clima de inversión de Honduras sea menos atractivo, aunque la percepción mejoró tras la toma de posesión del Gobierno de Asfura, el 27 de enero de 2026”, reza otra parte del documento. En ese sentido, el nuevo Gobierno aprobó el reingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la renovación del Régimen de Importación Temporal (RIT), la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una nueva ley para el sector eléctrico (pendiente de la publicación en La Gaceta).

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