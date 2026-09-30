Presidente interviene tras rebeldía de Cristiano Ronaldo en Portugal: así terminó

El antecedente también marca lo poco frecuente de la situación. La última vez que Cristiano había terminado un partido de Portugal sin ingresar había sido el 8 de junio de 2024, en la derrota 2-1 ante Croacia. En encuentros oficiales, en cambio, había que remontarse al 15 de junio de 2008, cuando no participó del duelo ante Suiza.