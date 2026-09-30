Presidente interviene tras rebeldía de Cristiano Ronaldo en Portugal: así terminó

El escándalo continúa sacudiendo a la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo y el entrenador del combinado luso se reunieron este miércoles de emergencia, en medio de la tensión generada por la postura del delantero y las recientes diferencias que han puesto el foco sobre el vestuario portugués.
Todo empezó en Oslo, cuando Cristiano Ronaldo fue suplente ante Noruega. Jorge Jesus, actual seleccionador portugués, le confirmó en la charla previa que saldría en la segunda parte para disputar media hora de partido, pero, pese a haber realizado ejercicios de calentamiento, no llegó a jugar.
El técnico Jorge Jesús de la selección nacional de Portugal explicó posteriormente que este escenario no se llevó a cabo debido al desarrollo del encuentro, pero eso no evitó el enfado del crack luso.
CR7 no disputó ni un minuto pese a estar disponible y, al día siguiente, protagonizó un particular episodio durante el entrenamiento del seleccionado luso en Suecia que rápidamente generó repercusión.
Según informó A Bola, el plantel portugués comenzó su preparación para el próximo compromiso ante Dinamarca y Cristiano estuvo presente en el centro de entrenamiento. Sin embargo, después de mantener una conversación con Jorge Jesús, tomó la decisión de no realizar las tareas de gimnasio junto a João Félix y abandonó la práctica mientras el resto de sus compañeros continuaba trabajando sobre el campo.
La situación llamó la atención porque se produjo apenas unas horas después de que Ronaldo permaneciera como suplente durante todo el encuentro frente a Noruega, algo poco habitual a esta altura de su carrera con la selección.
El antecedente también marca lo poco frecuente de la situación. La última vez que Cristiano había terminado un partido de Portugal sin ingresar había sido el 8 de junio de 2024, en la derrota 2-1 ante Croacia. En encuentros oficiales, en cambio, había que remontarse al 15 de junio de 2008, cuando no participó del duelo ante Suiza.
Tras la rebeldía de Cristiano Ronaldo, reportan en A Bola y diversos medios lusos que incluso el propio presidente de la Federación de Fútbol del país ha tenido que viajar a Malmö (sede de la convocatoria) de urgencia para evitar más asperezas entre CR7 y el seleccionador.
El presidente de la Federación, Pedro Proença, ya viajó al norte del continente para el encuentro entre Dinamarca y Portugal. Lo hizo con el objetivo de intentar evitar mayores tensiones entre el nuevo cuerpo técnico de su selección y un Cristiano Ronaldo que, después de su suplencia frente a Noruega, ha sido noticia en todos los sentidos
Prensa de Portugal informa de que Ronaldo mantuvo una reunión con el entrenador Jorge Jesus luego de no disputar minutos frente a Noruega gracias a la intervención del presidente de la Federación de Portugal.
El encuentro entre ambos tuvo lugar el martes por la noche en el hotel de concentración de la selección portuguesa, ubicado en Malmö, Suecia. De acuerdo con los medios lusos A Bola y O Jogo, la reunión transcurrió en un ambiente positivo y permitió rebajar la tensión generada durante los últimos días.
El diálogo entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus habría servido para acercar posturas y poner paños fríos a una situación que había comenzado a generar dudas alrededor del vestuario portugués.
La conversación se produjo después de una secuencia que colocó al capitán portugués en el centro de la escena.
Después de la tormenta, parece que finalmente llegó la calma a la selección de Portugal. Tras la reunión de emergencia que mantuvieron Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus y Pedro Proença, todo apunta a que el delantero y el entrenador habrían acercado posturas y dejado atrás, al menos por ahora, las diferencias que surgieron en los últimos días.
Ninguno de los dos habría quedado conforme con la postura del otro durante y después del partido frente a Noruega. La tensión generada tras el encuentro encendió las alarmas alrededor del combinado luso y puso bajo la lupa la relación entre el capitán portugués y su nuevo seleccionador.
Sin embargo, la reunión habría servido para rebajar la tensión y recuperar el diálogo entre ambas partes. Por ahora, hay tregua.