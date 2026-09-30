Honduras queda fuera y Guatemala avanza al Top 8 de Miss Grand 2026

La organización de Miss Grand International confirmó a las ocho semifinalistas, seleccionadas a razón de dos por cada grupo. Tanzania y Chile avanzaron por el Grupo A; Ecuador y Pakistán lo hicieron por el Grupo B; Filipinas y Guatemala representarán al Grupo C, mientras Vietnam y Paraguay completaron el grupo de clasificadas por el Grupo D. Con este resultado, la hondureña Emely Alemán queda fuera de la competencia "Country’s Power of the Year", luego de que la representante catracha formara parte del Grupo C junto con Bangladesh, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Myanmar, Nepal, Filipinas y Estados Unidos.