Honduras queda fuera y Guatemala avanza al Top 8 de Miss Grand 2026

La competencia de "Country’s Power of the Year" de Miss Grand International 2026 entró en una nueva etapa con la clasificación de ocho candidatas que superaron la segunda ronda de votaciones. Honduras no consiguió avanzar en esta fase, mientras Guatemala logró asegurar uno de los dos boletos correspondientes al Grupo C.
La organización de Miss Grand International confirmó a las ocho semifinalistas, seleccionadas a razón de dos por cada grupo. Tanzania y Chile avanzaron por el Grupo A; Ecuador y Pakistán lo hicieron por el Grupo B; Filipinas y Guatemala representarán al Grupo C, mientras Vietnam y Paraguay completaron el grupo de clasificadas por el Grupo D. Con este resultado, la hondureña Emely Alemán queda fuera de la competencia "Country’s Power of the Year", luego de que la representante catracha formara parte del Grupo C junto con Bangladesh, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Myanmar, Nepal, Filipinas y Estados Unidos.
La clasificación de Guatemala supone, además, que Centroamérica mantiene presencia en la siguiente fase gracias a su representante Ximena Carrillo. La candidata guatemalteca logró ubicarse entre las dos participantes con mayor respaldo de su grupo y ahora continuará compitiendo por uno de los cuatro lugares que estarán disponibles en la próxima ronda.
La organización anunció que la tercera etapa de votación comienza este 30 de septiembre a las 8:00 p. m. de Tailandia, equivalente a las 7:00 a. m. en Honduras. El período permanecerá abierto durante 24 horas y finalizará el 1 de octubre a las 8:00 p. m. (GMT+7), por lo que los seguidores tendrán un tiempo limitado para participar.
En esta nueva fase, las ocho clasificadas se enfrentarán por cuatro espacios. Tanzania y Chile conforman el Grupo A; Ecuador y Pakistán el Grupo B; Filipinas y Guatemala el Grupo C; mientras Vietnam y Paraguay integran el Grupo D. Al finalizar la jornada, solo cuatro candidatas continuarán en la competencia.
A diferencia de la ronda anterior, en la que el proceso se desarrolló mediante publicaciones oficiales de Instagram, esta nueva votación se realizará a través del sitio web de "Miss Grand International". Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses (1,04 dólares), de acuerdo con las condiciones anunciadas por la organización.
El certamen también informó que los votos obtenidos durante esta etapa serán incorporados posteriormente al puntaje general de "Miss Popular Vote". Esto significa que la participación del público no solamente definirá el avance de las candidatas en "Country’s Power of the Year", sino que también tendrá incidencia en otra de las mediciones de popularidad del concurso.
La primera etapa de esta dinámica reunió a las 40 candidatas clasificadas y las distribuyó aleatoriamente en cuatro grupos de 10. De cada grupo avanzaron las dos participantes con los mejores resultados, dejando ahora una competencia reducida a ocho representantes.
Para Guatemala, la nueva ronda representa una oportunidad para mantener el impulso conseguido durante las primeras actividades del certamen. Ximena Carrillo deberá enfrentarse ahora a la representante de Filipinas en el Grupo C, mientras que las demás participantes también buscarán movilizar a sus seguidores durante las 24 horas habilitadas para votar.
La competencia de "Country’s Power of the Year" se desarrolla como parte de las actividades previas a la gran final de "Miss Grand International 2026", programada para el 10 de octubre en Tailandia. Puedes ver el Miss Grand International 2026 en vivo a través del canal oficial de YouTube del concurso: Grand TV, a partir de las 6 a. m, de Honduras (19 h en Bangkok, Tailandia).