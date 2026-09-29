Honduras cierra 2026 con más inflación y menor margen para el crédito

San Pedro Sula, Cortés. Los hondureños llegan al último tramo de 2026 enfrentando una combinación de precios más altos y condiciones financieras que podrían volverse más restrictivas, mientras una pequeña proporción del gasto público ejecutado se dirige a inversión en infraestructura y otros bienes de capital. El Boletín Económico de septiembre del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señala que la inflación interanual llegó a 6.20% en agosto, frente al 5.58% registrado un mes antes y al 4.16% observado en agosto de 2025. En términos sencillos, significa que una misma canasta de bienes y servicios cuesta, en promedio, 6.2% más que hace un año. En el caso particular de alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación interanual alcanzó 5.57%, mientras que el incremento mensual general de precios fue de 0.79%. Entre enero y agosto, la inflación acumulada llegó a 4.78%. El transporte aparece como la mayor fuente de presión sobre los precios. Según el análisis del Cohep con datos del Banco Central de Honduras (BCH), este rubro aportó 2.60 puntos porcentuales, cerca del 42% de la inflación interanual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Le siguieron los servicios, con una contribución de 1.76 puntos; alimentos, con 1.46; vivienda y energía, con 0.85; y bienes, con 0.79 puntos. El comportamiento tampoco es idéntico en todo el país. La inflación interanual se ubicó en 5.91% en San Pedro Sula, 6.01% en el Distrito Central y llegó hasta 6.45% en el resto de la región central.

¿Por qué subió la tasa del BCH?

La aceleración de los precios llevó al BCH a elevar, a partir del 21 de septiembre, su Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5.75% a 6%. Esta tasa funciona como una referencia para el sistema financiero y es una de las herramientas utilizadas por el Banco Central para tratar de reducir las presiones inflacionarias. Para una familia o una empresa, el efecto no necesariamente ocurre de inmediato. Sin embargo, el Cohep explica que una TPM más alta puede trasladarse gradualmente a las tasas de interés de los bancos y, por tanto, hacer más costosos algunos créditos. Eso puede moderar la solicitud de préstamos, el consumo y las inversiones de las empresas. El informe advierte que los efectos de este tipo de decisiones monetarias se transmiten con rezago y podrían comenzar a observarse entre siete y nueve meses después.

Los préstamos ya venían creciendo

La decisión ocurre después de un fuerte crecimiento del financiamiento durante el primer semestre. Hasta junio de 2026, los nuevos créditos concedidos por los bancos comerciales al sector privado sumaron L313,511.5 millones, un crecimiento interanual de 20%. El mayor monto correspondió al consumo, con L120,484 millones, seguido del comercio, con L84,110.6 millones; servicios, L39,179.6 millones; propiedad raíz, L29,945.1 millones; industria, L22,291.8 millones; y actividades agropecuarias, L17,495.8 millones. El financiamiento agropecuario mostró uno de los mayores crecimientos porcentuales, con un incremento de 90%, mientras el crédito a servicios aumentó 62%.

Poco del gasto va a inversión

El boletín también pone la lupa sobre cómo se está utilizando el presupuesto público. Hasta agosto, el Gobierno había ejecutado L242,747.3 millones, equivalente al 54.6% del presupuesto anual aprobado para 2026. Sin embargo, los bienes capitalizables representaron apenas 5.2% del gasto ejecutado. Este componente incluye recursos destinados a crear o adquirir bienes que permanecen en el tiempo, como infraestructura y otros activos públicos. En contraste, los servicios personales concentraron L70,355.3 millones; las transferencias y donaciones, L44,312.2 millones; los servicios no personales, L41,542.2 millones, y la deuda pública, L37,955 millones. El Cohep advierte que una baja participación de la inversión limita la formación de capital público y plantea el riesgo de que una parte importante de los recursos pendientes termine ejecutándose apresuradamente durante los últimos meses del año. A nivel institucional, Seguridad había ejecutado 68.8% de su presupuesto; Educación, 66.7%; Infraestructura y Transporte, 63.2%, y la Enee, 62.7%. Salud, en cambio, registraba una ejecución de 48.2%, todavía por debajo de la mitad de sus recursos asignados.

Remesas siguen sosteniendo los hogares