Dictan prisión preventiva para alias “Little Soldier”, supuesto miembro de la Pandilla 18

San Pedro Sula, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra un hombre señalado como integrante de la Pandilla 18 y conocido con los alias de “Little Soldier” o “Estruendo”.

El imputado es procesado por los delitos de tráfico de drogas, porte de arma prohibida y asociación terrorista, informó la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El sospechoso fue capturado el pasado 24 de septiembre durante un operativo de inteligencia ejecutado por agentes de la DAET en la colonia Losusa, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula.