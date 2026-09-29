  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dictan prisión preventiva para alias “Little Soldier”, supuesto miembro de la Pandilla 18

El imputado es procesado por los delitos de tráfico de drogas, porte de arma prohibida y asociación terrorista, informó la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET)

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:19 -
  • Redacción La Prensa
Dictan prisión preventiva para alias “Little Soldier”, supuesto miembro de la Pandilla 18

Momentos de la captura de alias “Little Soldier”, supuesto miembro de la Pandilla 18, en Chamelecón.

San Pedro Sula, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra un hombre señalado como integrante de la Pandilla 18 y conocido con los alias de “Little Soldier” o “Estruendo”.

El imputado es procesado por los delitos de tráfico de drogas, porte de arma prohibida y asociación terrorista, informó la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El sospechoso fue capturado el pasado 24 de septiembre durante un operativo de inteligencia ejecutado por agentes de la DAET en la colonia Losusa, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula.

Decomisan 7 kilos de cocaína y detienen a dos hombres en Roatán

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó las pruebas documentales, periciales y testificales relacionadas con el caso.

Entre los elementos presentados figuran dictámenes técnicos relacionados con el arma decomisada y análisis de las sustancias que, según la acusación, fueron encontradas en poder del imputado al momento de su captura.

Tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez resolvió que el acusado deberá permanecer bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

El imputado será trasladado al Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerá recluido a la espera de las siguientes etapas del proceso.

La Audiencia Preliminar fue programada para el martes 24 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, cuando se continuará con el proceso previo a un eventual juicio oral y público.

El acusado se mantiene bajo la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias