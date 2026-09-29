Rescatan ilesos a pasajeros tras encallar yate en el muelle de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Momentos de tensión se vivieron la tarde de este martes luego de que la embarcación Tropical Wave, de la empresa Galaxy Wave, encallara en la bocana del muelle de cabotaje de La Ceiba cuando retornaba de la isla de Roatán, zona insular de Honduras. El incidente ocurrió cuando el yate intentaba ingresar al muelle. Según las primeras indagaciones, la embarcación habría quedado atrapada en un banco de arena, aunque las causas exactas del percance todavía son investigadas por las autoridades.

La emergencia movilizó a equipos de socorro y personal de la Fuerza Naval, quienes trabajaron para poner a salvo a los ocupantes. Todos los pasajeros fueron evacuados sin mayores complicaciones y también se logró retirar su equipaje. "Gracias a la oportuna intervención se pudo sacar a los pasajeros sin problemas y también su equipaje", informó el teniente de fragata Rosales, del Primer Batallón de Infantería de Marina. Por su parte, Jean Rosa, gerente del puerto de La Ceiba, explicó que existen elementos que deben ser analizados para determinar por qué la embarcación terminó encallada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse