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Cruz Roja insta a sampedranos a donar sangre antes del Feriado Morazánico

Mientras se acerca el asueto unificado, las jornadas de donación buscan asegurar un recurso que puede ser decisivo ante una emergencia: la sangre

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 11:23 -
  • Susan López
Cruz Roja insta a sampedranos a donar sangre antes del Feriado Morazánico

Cada donación puede contribuir a disponer de sangre para pacientes que la necesiten durante una emergencia o tratamiento médico.

 Foto/ Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Con la mirada puesta en las posibles emergencias durante el feriado Morazánico, el Programa Nacional de Sangre gestionada por la Cruz Roja, busca abastecer las reservas mediante jornadas de donación que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés (Unah-Cortés) y que tiene como meta captar 150 unidades.

Yarleni Santos, asistente de promoción del Programa Nacional de Sangre, explicó que la actividad busca contar con reservas suficientes para responder ante situaciones que puedan surgir durante el período de vacaciones.

“Se nos acerca la Semana Morazánica y queremos dejar reservas necesarias para las emergencias que se puedan presentar”, señaló Santos a Diario La Prensa.

Foto: Cortesía

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 (En caso de ser mayores de edad presentar licencia, pasaporte o cédula de identidad para pasar el proceso.)

La campaña inició ayer y este martes 29 de septiembre se desarrolla su segunda jornada, mientras que la actividad concluirá mañana, miércoles 30 de septiembre.

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Su horario es de 9:00 am a 6:00 pm en el auditorio 2 del edificio 5 dentro del Campus Universitario y la meta establecida es captar 150 donaciones durante los tres días.

En la primera jornada se obtuvieron 30 donaciones, por lo que los organizadores mantienen el llamado a la población para que participe y contribuir a incrementar las unidades disponibles de transfuciones.

Foto:Cortesía

Foto:Cortesía

 (No todos los tipos sanguíneos son compatibles entre sí y cada uno debe estar disponible para los pacientes que lo necesitan.)

Con respecto a los tipos de sangre, Santos explicó que necesitan buena reserva adecuada para contar con todos los grupos sanguíneos, debido a que algunos tipos pueden ser más solicitados o díficiles de encontrar.

¿Quiénes pueden donar?

Las personas de 17 años pueden participar con autorización de sus padres o tutores, además de presentar la partida de nacimiento. Los mayores de edad deben presentar su documento de identidad, licencia de conducir o pasaporte.

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También se recomienda haber descansado bien y alimentarse antes de acudir a la jornada. El personal encargado realiza una valoración previa para determinar si la persona se encuentra en condiciones de donar.

Foto/ Cortesía

Foto/ Cortesía

 (La sangre no puede fabricarse de manera artificial, por lo que las donaciones voluntarias son fundamentales para mantener las reservas disponibles.)

La convocatoria no está limitada a estudiantes de la Unah. Las personas externas a la institución también pueden participar; al ingresar al campus deben informar a los guardias que acudirán a la jornada de donación y proporcionar sus datos.

Una donación puede ayudar a tres pacientes

De acuerdo con Santos, una unidad de sangre puede beneficiar a tres pacientes, por lo que destacó la importancia de la participación voluntaria de la población.

La necesidad cobra relevancia durante los períodos de vacaciones debido a que pueden presentarse accidentes en carretera que requieran atención y transfusiones de manera imprevista.

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“Son accidentes que no están programados, no son cirugías que están programadas. Entonces por eso es que queremos prevenir y poder tener esas reservas necesarias”, explicó a la Prensa.

Foto/ Cortesía

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 (Yarleni Santos, asistente de promoción del Programa Nacional de Sangre y Elizabeth Bonilla, flebotomista III en San Pedro Sula, instan a la población a donar una gota de humanidad para salvar vidas.)

La promotora también hizo un llamado a superar los mitos relacionados con la donación de sangre y fomentar el hábito de ayudar de manera voluntaria.

“La única forma de dar respuesta positiva a las emergencias es a través de nosotros mismos, de personas como nosotros que tenemos esa empatía”, expresó.

Además de la jornada móvil instalada en la Unah-Cortés, el Programa Nacional de Sangre tiene previstas otras actividades de donación en distintos sectores del país.

Así como las unidades fijas que funcionan de manera permanente para que las personas acudan a realizar donaciones voluntarias, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, presentando su documento de identidad.

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Redacción web
Susan López

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