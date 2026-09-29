Cruz Roja insta a sampedranos a donar sangre antes del Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. Con la mirada puesta en las posibles emergencias durante el feriado Morazánico, el Programa Nacional de Sangre gestionada por la Cruz Roja, busca abastecer las reservas mediante jornadas de donación que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés (Unah-Cortés) y que tiene como meta captar 150 unidades. Yarleni Santos, asistente de promoción del Programa Nacional de Sangre, explicó que la actividad busca contar con reservas suficientes para responder ante situaciones que puedan surgir durante el período de vacaciones. “Se nos acerca la Semana Morazánica y queremos dejar reservas necesarias para las emergencias que se puedan presentar”, señaló Santos a Diario La Prensa.

La campaña inició ayer y este martes 29 de septiembre se desarrolla su segunda jornada, mientras que la actividad concluirá mañana, miércoles 30 de septiembre.

Su horario es de 9:00 am a 6:00 pm en el auditorio 2 del edificio 5 dentro del Campus Universitario y la meta establecida es captar 150 donaciones durante los tres días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la primera jornada se obtuvieron 30 donaciones, por lo que los organizadores mantienen el llamado a la población para que participe y contribuir a incrementar las unidades disponibles de transfuciones.

Con respecto a los tipos de sangre, Santos explicó que necesitan buena reserva adecuada para contar con todos los grupos sanguíneos, debido a que algunos tipos pueden ser más solicitados o díficiles de encontrar.

¿Quiénes pueden donar?

Las personas de 17 años pueden participar con autorización de sus padres o tutores, además de presentar la partida de nacimiento. Los mayores de edad deben presentar su documento de identidad, licencia de conducir o pasaporte.

También se recomienda haber descansado bien y alimentarse antes de acudir a la jornada. El personal encargado realiza una valoración previa para determinar si la persona se encuentra en condiciones de donar.

La convocatoria no está limitada a estudiantes de la Unah. Las personas externas a la institución también pueden participar; al ingresar al campus deben informar a los guardias que acudirán a la jornada de donación y proporcionar sus datos.

Una donación puede ayudar a tres pacientes

De acuerdo con Santos, una unidad de sangre puede beneficiar a tres pacientes, por lo que destacó la importancia de la participación voluntaria de la población. La necesidad cobra relevancia durante los períodos de vacaciones debido a que pueden presentarse accidentes en carretera que requieran atención y transfusiones de manera imprevista.

“Son accidentes que no están programados, no son cirugías que están programadas. Entonces por eso es que queremos prevenir y poder tener esas reservas necesarias”, explicó a la Prensa.