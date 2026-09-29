Estudiantes sampedranos brillan en competencia internacional de robótica

San Pedro Sula, Honduras. El talento, la creatividad y la perseverancia de la juventud hondureña fueron a quedar de manifiesto con la participación internacional de una delegación de estudiantes en El Salvador. Fueron 13 estudiantes del área de robótica del Instituto Gubernamental Primero de Mayo, de San Pedro Sula, quienes obtuvieron el segundo lugar en el STEAM Passion 2026 Internacional, una competencia tecnológica desarrollada del 24 al 26 de septiembre en las instalaciones del Liceo Getsemaní, en San Salvador, El Salvador. Los jóvenes, estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado, viajaron al vecino país centroamericano con el desafío de demostrar sus conocimientos y capacidades en un escenario que se reúne a participantes de diferentes niveles de formación académica.

La delegación sampedrana participó con tres proyectos tecnológicos desarrollados completamente desde cero, una experiencia que puso a prueba no solo sus conocimientos técnicos, sino también su capacidad para trabajar en equipo, analizar problemas y encontrar soluciones bajo presión. Uno de los aspectos más destacados de su participación es que pese a encontrarse todavía en el nivel secundario, los estudiantes lograrán competir de manera sobresaliente frente a participantes de nivel universitario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la competencia, los jóvenes tuvieron que defender sus propuestas ante jurados internacionales y responder a diferentes retos técnicos. La experiencia exigió concentración, creatividad y capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas, la jornada se expandió durante tres días, marcadas por evaluaciones rigurosas y desafíos tecnológicos. Los estudiantes tuvieron que poner a prueba el trabajo que habían desarrollado previamente y demostrar que sus proyectos podían responder a las exigencias de una competencia internacional. En el camino también surgieron inconvenientes imprevistos, sin embargo, la delegación logró resolverlos y continuar adelante hasta realizar una presentación que fue evaluada positivamente por los jueces. El resultado final: Honduras obtuvo el segundo lugar de la competencia, colocando a los estudiantes sampedranos del Primero de Mayo entre los protagonistas del encuentro internacional.

Detrás de la participación y del reconocimiento obtenido existe también una historia de esfuerzo familiar y comunitario pues para poder realizar el viaje a El Salvador, los padres de familia emprendieron diferentes actividades para autogestionar y recaudar los fondos necesarios. El respaldo económico y moral de las familias se convirtió así en una pieza fundamental para que los jóvenes pudieran representar a Honduras fuera de sus fronteras. El logro también reconoce el trabajo desarrollado desde las aulas por docentes y autoridades del Instituto Gubernamental Primero de Mayo, donde los estudiantes han encontrado un espacio para desarrollar sus conocimientos en robótica y tecnología. Más allá del segundo lugar obtenido, la participación en el STEAM Passion 2026 Internacional representa una experiencia significativa para los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a desafíos tecnológicos en un escenario internacional y medir sus capacidades con jóvenes de otros niveles de formación. El desempeño de la delegación sampedrana pone de aliviar el potencial que existe entre los estudiantes hondureños interesados ​​en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, áreas que conforman el enfoque STEAM.