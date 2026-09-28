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Honduras hará una petición a la Concacaf tras lo ocurrido en Jamaica con Dereck Moncada

Un error arbitral perjudicó a la Selección de Honduras de cara al próximo partido de la Liga de Naciones.

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 23:17 -
  • Redacción La Prensa
Honduras hará una petición a la Concacaf tras lo ocurrido en Jamaica con Dereck Moncada
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La Selección de Honduras logró una victoria histórica en Kingston, donde un episodio polémico perjudicó al equipo catracho contra Jamaica en la Nations League y ahora harán una petición a la Concacaf.
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La Bicolor ganó por primera vez en la historia en territorio jamaicano gracias al solitario gol de Keyrol Figueroa.
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El conjunto catracho limpió su imagen tras perder en el debut ante Surinam y conquistó el primer triunfo en la era de José Francisco Molina.
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El festejo por el triunfo de Honduras se mezcló con un tremendo enfado en las redes sociales por un error árbitral que perjudicó a la 'H'.
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Y es que un hecho insólito se vivió en el Independence Park de Kingston durante el partido entre Jamaica y Honduras por la Nations League de Concacaf, luego de la polémica expulsión del delantero catracho Dereck Moncada.
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La acción se produjo al minuto 68, cuando Moncada recibió un empujón por la espalda en la mitad de la cancha, que le hizo perder el equilibrio. En la caída, el atacante terminó impactando con el codo al jamaiquino Ronaldo Webster.
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El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón detuvo el partido durante varios segundos mientras el jugador de Jamaica se recuperaba de la acción. Sin embargo, de manera sorpresiva, decidió mostrarle la tarjeta roja directa a Moncada, dejando a Honduras con un jugador menos.
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La expulsión generó reclamos inmediatos por parte de los futbolistas hondureños, quienes consideraron que Dereck Moncada había sido desequilibrado previamente por el empujón recibido antes del contacto con Webster.
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Ante la inferioridad numérica, el técnico de Honduras, José Francisco Molina, tuvo que mover rápidamente sus piezas y ordenó el ingreso de Alenis Vargas y Kervin Arriaga para reorganizar al equipo en el tramo final del encuentro.
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El polémico arbitraje del costarricense Juan Gabriel Calderón ha generado mucho malestar en el bando catracho y en redes sociales lanzaron duras críticas.
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"Qué terrible es este árbitro tico Juan Gabriel Calderón, afectando a Honduras al expulsar a Dereck Moncada cuando el catracho y el jamaiquino van al choque y nunca hay mala intención. Aparte que Moncada fue empujado", dice uno de los mensajes en X.
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Luego de la polémica decisión del árbitro tico Juan Gabriel Calderón, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha tomado cartas en el asunto y hará una petición a la Concacaf.
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Se conoció que la Federación de Fútbol de Honduras ya presentó el reclamo a las autoridades de la Nations League por la expulsión de Dereck Moncada.
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Los miembros de la FFH ahora están preparando la defensa ante la Concacaf para anular la tarjeta roja de Dereck Moncada y así pueda jugar ante Martinica el viernes.
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La respuesta de la Concacaf se dará después de 48 horas y en la federación hondureña esperan que sea positiva y se corrija el error que hicieron contra Dereck Moncada.
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Dereck Moncada ha sido muy importante en estos primeros partidos de la Selección de Honduras en la Nations League de la Concacaf. José Francisco Molina cuenta con él para este proceso.
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Dereck Moncada suma un gol y una asistencia (fueron ante Surinam) y su hermano Keyrol Figueroa marcó el gol del triunfo ante Jamaica.
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