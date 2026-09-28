Keyrol se desahogó llorando, polémica contra Honduras y así fue el histórico triunfo en Jamaica

En imágenes el triunfo de Honduras por 0-1 contra Jamaica en la Concacaf Nations League con gol de Keyrol Figueroa, una victoria que se convierte en la primera en la historia catracha en Kingston.
La Selección de Honduras hizo historia al ganar por primera vez en la historia en Kingston contra Jamaica
El partido Jamaica vs Honduras se jugó en un Estadio Nacional de Kingston prácticamente vacío. Así lucieron la graderías.
El 11 titular de Honduras (con tres cambios con respecto a Surinam): Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Denil Maldonado, Cristopher Meléndez; Deybi Flores, Alejandro Reyes, Luis Palma, Jonathan Rubio, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
Algunos dirigentes de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), entre ellos Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, estuvieron acompañado a la Bicolor en Kingston.
La Selección de Honduras fue muy agresiva desde el primer minuto y uno de los más insistentes fue Dereck Moncada, quien tuvo un mano ante Andre Blake que salvó a Jamaica.
El capitán hondureño Denil Maldonado tuvo mucho trabajo en defensa con los potentes delanteros de Jamaica. Acá disputa el balón con el atacante Bailey Cadamarteri.
Luis Palma volvió a ser titular y jugó tirado por la banda izquierda, se le vio mejor que contra Surinam y realizó un trabajo aceptable.
Cristopher Meléndez cumplió con creces sus tareas defensivas contra Jamaica y se vio más seguro en su banda derecha.
Christopher Meléndez jugó tan bien que en la transmisión del partido de VIX-TUDN no dejaron de rendirse ante el partidazo del lateral derecho. El narrador lo definió sin rodeos: “Es una bestia este Meléndez, lo que corre, lo que lucha, lo que mete”.
Keyrol Figueroa aprovechó su primera titularidad con la Selección de Honduras y definió de derecha un centro de Jonathan Rubio para marcar el gol ante el portero jamaicano a los 14 minutos.
Keyrol Figueroa se estrenó así como goleador de la Selección de Honduras y escribió su nombre en una cancha cargada de recuerdos para su padre, Maynor Figueroa.
El hijo de Maynor Figueroa no perdonó y definió con categoría para celebrar su primera anotación con la camiseta catracha.
Keyrol Figueroa celebrando su primer gol con la Selección de Honduras que hizo historia en Jamaica.
La alegría de los futbolistas hondureños tras el gol de Keyrol Figueroa que le terminó por dar los primeros tres puntos a Honduras.
Keyrol Figueroa recibió la felicitación de sus compañeros tras el gol histórico que anotó contra Jamaica.
El gol de Keyrol Figueroa tiene mucha historia. Y es que el último tanto de su padre Maynor Figueroa con la camiseta de Honduras fue en Kingston, Jamaica. 13 años después, su hijo marca su primer gol oficial con la Bicolor y sumando un triunfazo.
Keyrol Figueroa, con el 9 en su espalda, agradeció de rodillas y manos al cielo.
Honduras siguió con la intensidad y tuvo varias jugadas claras, especialmente una del Luis Palma al minuto 34’ tras un centro de Cristopher Meléndez y el jugador de Lech Poznan no supo definir.
Jonathan Rubio volvió a mostrar un gran trabajo y compromiso con la camiseta catracha. Jugó muy bien frente a Jamaica.
En el complemento las cosas no cambiaron mucho, pero Joseph Rosales fue el más constante en el ataque hondureño con sus llegadas a fondo.
Dereck Moncada sigue siendo el jugador más desequilibrante de Honduras desde la era de Francisco Molina. El mejor contra Perú, el mejor contra Surinam y hoy también lo demostró
Sin embargo, todo iba a cambiar en el minuto 68, cuando Dereck Moncada recibió un empujón por la espalda en la mitad de la cancha, que le hizo perder el equilibrio. En la caída, el atacante terminó impactando con el codo al jamaiquino Ronaldo Webster.
El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón detuvo el partido durante varios segundos mientras el jugador de Jamaica se recuperaba de la acción. Sin embargo, de manera sorpresiva, decidió mostrarle la tarjeta roja directa a Dereck Moncada, dejando a Honduras con un jugador menos.
La expulsión generó reclamos inmediatos por parte de los futbolistas hondureños, quienes consideraron que Dereck Moncada había sido desequilibrado previamente por el empujón recibido antes del contacto con Webster
El récord que pocos hablan:Los hijos de Maynor Figueroa, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa, han contribuido en los tres goles de Honduras hasta ahora en la Nations League.
Tras el pitazo final del partido en Kingston, Keyrol Figueroa rompió a llorar muy emocionado como un niño tras su primer gol con Honduras y lograr el primer triunfo en este país.
La descarga emocional de Keyrol Figueroa al final del partido fue tremenda. Lo criticaron mucho y hoy rompe una hegemonía histórica para Honduras.