Keylor Navas sorprende a Costa Rica con su decisión tras el caos en la Selección

Keylor Navas ha tomado una sorprendente decisión en las últimas horas que ha generado una enorme reacción en Costa Rica.
Durante más de una década, el guardameta se convirtió en uno de los principales referentes de Costa Rica y fue protagonista en algunos de los momentos más importantes de la selección costarricense, incluyendo sus participaciones en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Navas también construyó una trayectoria internacional de primer nivel. Después de consolidarse como figura en Costa Rica y dar el salto al fútbol europeo, el portero defendió las camisetas de clubes como el Real Madrid y el París Saint-Germain, además de otros equipos, y alcanzó algunos de los mayores reconocimientos posibles a nivel de clubes.
Actualmente, el costarricense milita en Pumas de la UNAM de México, donde continúa siendo una de las principales figuras de su equipo.
Resulta de que Navas recibió el llamado para reincorporarse a la selección de Costa Rica de cara a los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.
El regreso del arquero genera enorme expectativa en Costa Rica, principalmente por todo lo que representa Navas para la historia reciente del fútbol de ese país.
La ausencia de Navas había sido uno de los temas más comentados durante el inicio de esta nueva etapa de la Tricolor. Fernando 'Bocha' Batista decidió no incluirlo en la convocatoria inicial para los compromisos ante Curazao, Haití y Nicaragua, en una decisión que generó múltiples reacciones en el entorno del fútbol costarricense.
La situación estuvo acompañada por una polémica entre el guardameta y el anterior seleccionador. Batista explicó públicamente que había intentado comunicarse con Navas para conversar sobre su situación, mientras que el arquero también respondió a través de sus declaraciones y redes sociales. El propio entrenador argentino señaló posteriormente que respetaba al guardameta y su aporte a Costa Rica.
Sin embargo, el panorama cambió por completo después del complicado inicio de Costa Rica en la Liga de Naciones. La Tricolor sufrió una remontada ante Curazao y terminó perdiendo 4-3 en el estadio Ricardo Saprissa, pese a haber llegado a tener una ventaja de tres goles.
El golpe se hizo todavía más fuerte este domingo, cuando Costa Rica cayó 2-0 frente a Haití en Kingston, Jamaica. Jean-Ricner Bellegarde abrió el marcador al minuto 9 y un autogol de Francisco Calvo al 39' terminó sentenciando el encuentro.
Las dos derrotas dejaron a la selección costarricense en una situación complicada dentro del Grupo A y aumentaron la presión alrededor del proyecto que encabezaba Batista. Horas después de la caída ante Haití se confirmó la salida del técnico argentino y Bryan Ruiz fue designado como entrenador interino para los dos encuentros restantes de la fase de grupos.
Y una de las primeras decisiones de Ruiz fue precisamente recuperar a Keylor Navas. El experimentado portero volverá así a ponerse a disposición de la Selección de Costa Rica, en una convocatoria que rápidamente se convirtió en una de las noticias más importantes para el fútbol costarricense.
El último partido de Navas con la Tricolor se produjo en octubre de 2025, en un encuentro de eliminatoria mundialista frente a Honduras. Ahora, casi un año después, el histórico guardameta tendrá nuevamente la oportunidad de vestir la camiseta de Costa Rica y aportar su experiencia en un momento de máxima exigencia para el combinado nacional.
Costa Rica tendrá ahora que afrontar sus dos compromisos restantes de la Liga de Naciones, primero ante Nicaragua y posteriormente frente a Haití. El regreso de Navas añade un nuevo capítulo a la historia del arquero con la Tricolor y abre la expectativa sobre si Bryan Ruiz decidirá utilizarlo como titular en esta nueva etapa.
Ahora, bajo la dirección interina de Bryan Ruiz, el histórico portero ha decidido aceptar nuevamente el llamado y asumir el reto de defender la camiseta costarricense, una noticia que rápidamente se convirtió en uno de los principales temas del fútbol tico por todo lo que representa su figura y por la experiencia que puede aportar en este complicado momento.