Candidatas del Miss Grand International lucen espectaculares en traje de baño

El Miss Grand International 2026 entra en una de sus etapas más esperadas. El certamen reúne a 80 candidatas de diferentes países y, tras varias actividades en Tailandia, las representantes se preparan para la competencia en traje de baño, programada para el 29 de septiembre. La edición culminará el próximo 10 de octubre con la gran final en Bangkok.
Para el público hondureño, la competencia podrá seguirse desde hoy a las 9:00 p. m., tomando como referencia la programación de Tailandia y la diferencia horaria de 12 horas. Las actividades y la gran final son difundidas a través de las plataformas digitales oficiales del certamen, entre ellas GrandTV en YouTube, además de las redes sociales de Miss Grand International.
La competencia corresponde a la 14.ª edición del Miss Grand International, certamen creado en Tailandia en 2013 por el empresario Nawat Itsaragrisil. Su propuesta combina belleza, pasarela, comunicación, personalidad y entretenimiento, pero también tiene una causa central: la campaña “Stop the War and Violence”, mediante la cual la organización busca utilizar la plataforma de las candidatas para promover mensajes de paz y rechazo a la violencia.
Aunque inicialmente estaba previsto que la edición 2026 se realizara en India, la organización anunció a principios de septiembre el traslado de las actividades restantes a Tailandia. De esta manera, Bangkok se convirtió nuevamente en el centro de la competencia internacional, con las actividades principales desarrollándose hasta la noche de coronación en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso de Bravo BKK.
Uno de los momentos que genera mayor expectativa es la competencia en traje de baño, prevista para este martes 29 de septiembre. La actividad forma parte de las pruebas previas a la gran final y permitirá observar a las participantes en una de las disciplinas en las que se evalúan aspectos como seguridad, desenvolvimiento y dominio de la pasarela. Después vendrán la entrevista a puerta cerrada, el traje nacional y la competencia preliminar.
Entre las representantes destaca Emely Alemán, Miss Grand Honduras 2026. La hermosa catracha avanzó recientemente al Top 15 del Grand Talent, uno de los primeros resultados competitivos de esta edición, y continúa en carrera rumbo a las etapas más importantes del certamen.
Los llamados missólogos y portales especializados en concursos de belleza también han comenzado a señalar nombres que consideran destacados. Entre las candidatas que aparecen con frecuencia en los llamados hot picks se encuentran Ecuador, Cuba, Guatemala, Estados Unidos, Tanzania y Venezuela.
Mientras que publicaciones especializadas también han destacado a Lady Di Mosquera, representante de Venezuela, y a Pety Juárez, de México, por su presencia y perfil competitivo. Estas listas corresponden a análisis y opiniones de especialistas y aficionados, no a resultados oficiales del certamen.
El interés también se ha reflejado en las votaciones y actividades digitales. Antes del inicio de la concentración, la organización abrió dinámicas de popularidad y algunas representantes lograron una fuerte interacción internacional.
Shyare Andrade, Miss Grand Ecuador, por ejemplo, apareció entre las cinco candidatas más votadas en una clasificación difundida por la organización, mientras Guatemala, Myanmar y Cuba también figuraron entre las posiciones destaca
Después del traje de baño, la agenda continuará el 4 de octubre con la entrevista a puerta cerrada, mientras que el 7 de octubre se realizarán las competencias de traje nacional y preliminar. Finalmente, el 10 de octubre llegará la noche de coronación, en la que las candidatas buscarán suceder a la filipina Emma Tiglao, Miss Grand International 2025.
Más allá de la corona, la ganadora asumirá durante un año el título de Miss Grand International, con compromisos internacionales y actividades vinculadas a la organización y a su campaña de paz. De acuerdo con información publicada sobre el certamen, el paquete tradicional para la ganadora ha incluido US$40,000 y alojamiento en Bangkok durante su reinado, además de viajes y actividades como embajadora de la organización.
En la competencia en traje de baño de los certámenes internacionales, las candidatas suelen ser evaluadas principalmente por su desenvolvimiento escénico y seguridad ante el público. Más que centrarse únicamente en la apariencia física, esta etapa permite observar cómo cada participante domina la pasarela, mantiene una postura firme, proyecta confianza y utiliza sus movimientos para transmitir personalidad. La caminata, los giros, las poses y la conexión con las cámaras forman parte importante del espectáculo.
También es común que esta presentación tenga una fuerte carga de entretenimiento y puesta en escena. Las concursantes pueden incorporar diferentes estilos de caminata, expresiones y poses para distinguirse de sus compañeras, mientras la producción acompaña el segmento con música, iluminación y coreografías. En este tipo de competencias, una participante puede destacar por una presencia elegante y sobria, mientras otra puede apostar por una energía más dinámica y llamativa.
Para los seguidores de los concursos de belleza, esta ronda se convierte además en una oportunidad para observar quiénes parecen sentirse más cómodas bajo presión y frente a las cámaras. Sin embargo, las impresiones de los aficionados o missólogos durante esta etapa no equivalen a resultados oficiales: la clasificación final depende del sistema de evaluación establecido por la organización y de las diferentes fases de la competencia. Por eso, el traje de baño es solo una de las piezas que construyen el desempeño de una candidata rumbo a la corona.