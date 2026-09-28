Candidatas del Miss Grand International lucen espectaculares en traje de baño

Para los seguidores de los concursos de belleza, esta ronda se convierte además en una oportunidad para observar quiénes parecen sentirse más cómodas bajo presión y frente a las cámaras. Sin embargo, las impresiones de los aficionados o missólogos durante esta etapa no equivalen a resultados oficiales: la clasificación final depende del sistema de evaluación establecido por la organización y de las diferentes fases de la competencia. Por eso, el traje de baño es solo una de las piezas que construyen el desempeño de una candidata rumbo a la corona.