Concacaf: jugador con el pelo más largo causa revuelo y provoca dos insólitas expulsiones

Aedan Scipio, el futbolista con el look más exótico de Concacaf, vuelve a ser noticia debido a su largo cabello que provocó las expulsiones de dos rivales en partido de la Nations League con la penúltima selección del ranking FIFA.
Aedan Scipio es futbolista de la Selección de Anguila, la número 210 del ranking de selecciones a nivel mundial, y se volvió viral en plena acción de la Concacaf Nations League.
Aedan Scipio es conocido por ser el futbolista con las rastas más largas del fútbol mundial y se volvió viral en redes sociales en las últimas horas.
Su impresionante cabellera, que supera la línea de la rodilla y cubre completamente el número de su camiseta, no deja indiferente a nadie.
Las rastas de Aedan Scipio son tan largas que necesita varias colitas de pelo y un elástico en la cintura para mantenerlas en su lugar.
Anguila perdió por goleada 5-0 contra Antigua y Barbuda en un encuentro de la Liga de Naciones de la Concacaf disputado en el estadio Sir Vivian Richards.
El resultado ya estaba definido cuando Aedan Scipio ingresó al campo, ya que Antigua y Barbuda ganaba por cinco goles de diferencia ante el seleccionado que ocupa el puesto 210 en el ranking FIFA. El equipo que representa al país caribeño ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, sólo por delante del combinado de San Marino.
Scipio ingresó al minuto 69 del partido, ya con el marcador definido. Su participación en el encuentro duró poco más de 20 minutos, aunque alcanzó para alterar el cierre de un partido que parecía resuelto.
Apenas tres minutos después de su ingreso, Keon Greene intentó detener al atacante de Anguila después de que este recuperara el balón. El jugador de Antigua y Barbuda lo sujetó de las rastas y lo tiró hacia atrás.
El árbitro mostró una tarjeta roja directa a Greene en el minuto 71, según la cronología del partido. La infracción dejó a Antigua y Barbuda con 10 futbolistas, aunque el resultado no se modificó. La acción tuvo lugar en un tramo del encuentro en el que Anguila buscaba reducir la desventaja. Scipio había ingresado como una alternativa ofensiva, pero quedó involucrado en una jugada que derivó en la primera expulsión del equipo dirigido por Jacques Passy.
La segunda tarjeta roja tuvo una secuencia similar. En el tiempo añadido, Shalon Knight tomó desde atrás el cabello de Scipio cuando el delantero avanzaba con el balón y lo derribó. El árbitro volvió a sancionar la acción con expulsión directa. Antigua y Barbuda terminó el partido con nueve jugadores, tras las rojas a Greene y Knight por faltas sobre el mismo rival.
Scipio reaccionó ante la infracción de Knight después de caer al césped. La situación concentró la atención en los minutos finales, por encima de un marcador que ya reflejaba una diferencia amplia entre ambos equipos.
El delantero de Anguila, que cuenta con solo 799 seguidores en sus redes sociales, divide su tiempo entre el Caribe y Londres y tiene una licenciatura de la Universidad de Hull en administración de empresas.
Pese a las dos expulsiones, Antigua y Barbuda sostuvo la ventaja y se impuso por 5-0. El encuentro correspondió a la Liga C por el Grupo B, de la Liga de Naciones de la Concacaf y se jugó en el estadio Sir Vivian Richards, ubicado en Antigua y Barbuda. La derrota mantuvo a Anguila ante un desafío deportivo marcado por su ubicación en la clasificación mundial.
El representativo caribeño, administrado por la Asociación de Fútbol de Anguila, se incorporó formalmente como miembro de la FIFA y de la Concacaf en 1996. Con una población de unos 15 mil habitantes en el territorio británico de ultramar, el equipo nacional compite habitualmente en los torneos de la región contra selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).
En la tabla oficial actualizada por el máximo organismo del fútbol mundial, el conjunto de la isla figura con puntos que lo ubican en la base del ordenamiento, una colocación que ha mantenido de forma recurrente debido a la escasez de victorias en partidos internacionales de categoría ‘A’. Su promedio histórico en la clasificación ronda el puesto 202, habiendo alcanzado su registro más alto, la posición 189, en junio de 1997.
A pesar de las limitaciones estructurales de su liga local, el equipo masculino firmó el logro más relevante de su trayectoria en marzo de 2024, cuando superó la primera ronda de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf por primera vez. Tras igualar sin goles en la ida frente a Islas Turcas y Caicos, el seleccionado empató 1 a 1 en el partido de vuelta en Providenciales y se impuso 4 a 3 en la tanda de penaltis.
La Selección de Anguila disputa sus partidos como local en el Centro Técnico Raymond E. Guishard, un complejo deportivo situado en El Valle, la capital del territorio. Las instalaciones cuentan con superficie de césped sintético y tribunas con capacidad reducida, orientadas al desarrollo del balompié de base en la isla.