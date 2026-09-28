Concacaf: jugador con el pelo más largo causa revuelo y provoca dos insólitas expulsiones

El árbitro mostró una tarjeta roja directa a Greene en el minuto 71, según la cronología del partido. La infracción dejó a Antigua y Barbuda con 10 futbolistas, aunque el resultado no se modificó. La acción tuvo lugar en un tramo del encuentro en el que Anguila buscaba reducir la desventaja. Scipio había ingresado como una alternativa ofensiva, pero quedó involucrado en una jugada que derivó en la primera expulsión del equipo dirigido por Jacques Passy.