El Salvador no aguanta más tras humillación de Guatemala: Petición a Bukele

La Selección Nacional de El Salvador sufrió una de las noches más dolorosas de los últimos tiempos al caer goleada 6-0 ante Guatemala, en territorio guatemalteco, por la Liga de Naciones de Concacaf.
La goleada rápidamente trascendió el terreno de juego y generó una fuerte reacción en los medios de comunicación de El Salvador. La prensa salvadoreña cuestionó duramente el rendimiento mostrado por el equipo, especialmente por la diferencia en el marcador y la poca capacidad de respuesta que tuvo el combinado cuscatleco durante el encuentro.
El 6-0 de Guatemala sobre El Salvador quedará marcado como un resultado histórico en la rivalidad entre ambas selecciones. La paliza conseguida en territorio guatemalteco representa la mayor goleada registrada en los enfrentamientos entre ambos combinados nacionales, convirtiéndose en una noche para el recuerdo del fútbol chapín y en una de las derrotas más dolorosas para la Selecta.
Uno de los principales señalados después de la histórica derrota fue Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El entrenador colombiano quedó en el centro de las críticas luego de que su equipo fuera superado ampliamente por Guatemala, en un partido donde El Salvador nunca encontró la fórmula para competir de igual a igual.
Para El Salvador, el resultado supone un duro golpe y aumenta la presión alrededor de la selección. La magnitud de la derrota provocó una fuerte reacción entre aficionados y medios salvadoreños.
Los salvadoreños han reaccionado molestos tras el 6-0 encajado ante Guatemala.
Los salvadoreños han reaccionado con enorme molestia tras la contundente derrota 6-0 ante Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf, un resultado que provocó una ola de críticas entre aficionados y medios de comunicación de la Selecta.
ESPN Centroamérica.
El resultado también provocó que en el entorno de la Selecta comenzaran a aparecer pedidos para que la dirigencia analice la continuidad del estratega.
. La goleada dejó un profundo malestar por la imagen mostrada por el equipo durante el encuentro, especialmente por la falta de reacción ante un conjunto guatemalteco que terminó imponiendo su ritmo y aprovechando las oportunidades que tuvo.
. La magnitud del marcador elevó todavía más la presión sobre el entrenador y sobre la dirigencia del fútbol salvadoreño, ya que la afición esperaba una respuesta diferente en un compromiso de tanta importancia.
Chepe Bomba de Panamá dejó su punto de vista.
"Del cielo al infierno", señalan en El Salvador.
Un sector de la prensa deportiva de El Salvador pide el adiós del Bolillo Gómez.
"Nos devuelve a la realidad", señalan los salvadoreños.
Entre los cuestionamientos publicados después del partido, algunos sectores de la prensa y aficionados apuntaron directamente a Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a quien le piden evaluar la situación y tomar decisiones sobre el futuro del cuerpo técnico.
La magnitud del 6-0 generó un fuerte debate alrededor del proyecto de la selección y del trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío “Bolillo” Gómez
Por ello, algunos aficionados y medios salvadoreños han pedido a Yamil Bukele que tome cartas en el asunto, analice el desempeño de la Selecta y valore las decisiones que correspondan respecto al futuro del cuerpo técnico
La goleada ante Guatemala abrió así un nuevo escenario de incertidumbre en el fútbol salvadoreño, con la continuidad de “Bolillo” Gómez nuevamente instalada en el centro del debate.