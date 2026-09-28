El Salvador no aguanta más tras humillación de Guatemala: Petición a Bukele

El 6-0 de Guatemala sobre El Salvador quedará marcado como un resultado histórico en la rivalidad entre ambas selecciones. La paliza conseguida en territorio guatemalteco representa la mayor goleada registrada en los enfrentamientos entre ambos combinados nacionales, convirtiéndose en una noche para el recuerdo del fútbol chapín y en una de las derrotas más dolorosas para la Selecta.