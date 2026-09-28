Alertas funcionan, pero basura agrava inundaciones en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los sistemas de alerta temprana implementados para anticipar crecidas de los ríos en el valle de Sula han tenido resultados positivos durante las primeras lluvias, de acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Óscar Mencía, director nacional de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que se ha trabajado con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para mejorar el monitoreo y la transmisión de información meteorológica e hidrológica. “Tenemos una buena calibración” de los sistemas de alerta, señaló Mencía, quien detalló que existen estaciones que permiten anticipar las crecidas de los ríos con varias horas de anticipación. Explicó que, por el sector de Copán, las primeras estaciones pueden proporcionar información con hasta 27 horas de anticipación, mientras que por el lado del río Ulúa el monitoreo puede realizarse con unas 18 horas de anticipación desde estaciones ubicadas en Intibucá. Esta información permite establecer los niveles de alerta verde, amarilla y roja, dependiendo del comportamiento de los ríos Chamelecón y Ulúa. Además, los comités de emergencia locales de municipios como El Progreso, La Lima, San Manuel, Pimienta y Potrerillos reciben la información para alertar a las comunidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mencía indicó que uno de los objetivos es fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones y alcaldías para contar con información unificada y mejorar la calibración de los sistemas de monitoreo. El funcionario informó además que Copeco trabaja con la alcaldía de San Pedro Sula y otros actores en un protocolo de alertamiento ante emergencias provocadas por lluvias.

El documento surgió, entre otros factores, a raíz del socavón registrado en el sector del Monumento a la Madre. Según Mencía, el protocolo está bastante avanzado y será socializado con las instituciones involucradas para recibir aportes antes de su aplicación.

Una de las acciones previstas es establecer umbrales de precipitación y crecida de los ríos que permitan determinar cuándo es necesario cerrar calles y vados para evitar que la población quede expuesta al peligro.

Basura agrava las inundaciones

Aunque los sistemas de alerta han permitido anticipar algunos eventos, Mencía advirtió que la acumulación de basura continúa siendo un factor que puede agravar las inundaciones urbanas, debido a que los residuos obstruyen tragantes, cunetas y otros sistemas de drenaje. Copeco ha realizado coordinaciones con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) para solicitar a las alcaldías labores de limpieza en estos puntos. El funcionario hizo un llamado a las comunidades, patronatos y autoridades municipales a mantener despejados los sistemas de drenaje, ya que durante las tormentas la basura es arrastrada y termina acumulándose en tragantes y vados.

Como ejemplo, mencionó que durante una reciente emergencia en Tegucigalpa, un vehículo en condición de chatarra ubicado en un paso afectó una cuneta y provocó un reflujo de agua que alcanzó a unas 40 familias. “Tenemos que tener ese cuidado. Eso corresponde a cada uno, a la conciencia de cada una de las comunidades, de cada una de las colonias y de los patronatos para que se hagan esas labores de limpieza”, manifestó. Además de la prevención de inundaciones, Copeco mantiene acciones de prevención sanitaria ante la proliferación del dengue. Mencía recordó a la población la importancia de evitar recipientes donde pueda acumularse agua y de almacenar el líquido de manera segura para prevenir enfermedades. Las autoridades mantienen el llamado a la población a atender las alertas y recomendaciones emitidas durante la temporada lluviosa, especialmente en las zonas cercanas a los ríos y pasos vulnerables a inundaciones. “Tenemos que generar esos umbrales de precipitación y de crecida de los ríos para dar seguridad a la población y decirles en qué momento no pueden pasar por esos vados”, explicó.