COPECO y GOAL buscan respaldo del sector privado para fortalecer los SAT

San Pedro Sula

Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) instalados en comunidades vulnerables del Valle de Sula, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y la organización humanitaria internacional GOAL impulsan una estrategia para sumar al sector privado al financiamiento, operación y mantenimiento de estas herramientas esenciales para la prevención y reducción de riesgos.

Las autoridades consideran que la participación empresarial es clave para asegurar la continuidad de los sistemas, especialmente ante el incremento de fenómenos climáticos extremos que afectan con frecuencia a la región. El subcomisionado regional de COPECO, Alex Estévez, explicó a LA PRENSA que los Sistemas de Alerta Temprana han demostrado ser fundamentales para reducir riesgos y proteger vidas durante inundaciones, deslizamientos y otros eventos naturales.

“Estamos socializando el fortalecimiento del sistema de alerta temprana que tenemos en el Valle de Sula. Lo hemos mantenido durante muchos años y los resultados que ha dado han sido increíbles”, expresó. Según Estévez, la red de monitoreo permite alertar con anticipación a las comunidades ubicadas en zonas bajas y vulnerables a inundaciones, facilitando acciones preventivas que reducen el impacto de las emergencias. Añadió que la cooperación internacional ha contribuido a ampliar la cobertura mediante la instalación de nuevas estaciones de monitoreo en las partes altas de las cuencas. “Hoy en día tenemos cooperantes que nos han instalado más estaciones, las cuales vienen a fortalecer este sistema. Además de contar con más puntos de monitoreo en las zonas altas, nos ayudan a anticipar con mayor tiempo cualquier situación que pueda afectar a las comunidades”, señaló.

Los Sistemas de Alerta Temprana permiten monitorear variables como las precipitaciones, los niveles de los ríos y otros indicadores hidrometeorológicos, generando información que facilita la emisión de avisos oportunos y la evacuación preventiva de la población. COPECO destacó que la participación del sector privado puede convertirse en un aliado estratégico para garantizar la operatividad de estos mecanismos, contribuyendo a la resiliencia comunitaria y al desarrollo sostenible de la región.

Por su parte, Miguel Alejandro López, especialista en gestión integral de riesgos y desastres de la Asociación Global International (GOAL), explicó que actualmente se trabaja en una estrategia de monitoreo regional enfocada en las principales cuencas hidrográficas del norte del país.

“Estamos desarrollando una cobertura más regional e integral, analizando las inundaciones desde las grandes cuencas de los ríos Ulúa y Chamelecón. La idea es fortalecer el sistema de monitoreo para poder anticiparnos a los eventos y reducir sus impactos”, indicó. López señaló que los esfuerzos no se limitan a San Pedro Sula, sino que abarcan distintos municipios del Valle de Sula, una de las regiones más expuestas a inundaciones durante la temporada lluviosa. “La estrategia está centrada en brindar cobertura a diferentes municipios de la región, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las comunidades y las instituciones ante cualquier emergencia”, concluyó.