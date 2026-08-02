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Hallan sin vida a guardia de seguridad en la colonia Mayangle en Tegucigalpa

Un guardia de seguridad fue encontrado sin vida en la colonia Mayangle de Tegucigalpa

Hallan sin vida a guardia de seguridad en la colonia Mayangle en Tegucigalpa

Autoridades realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte
Tegucigalpa, Honduras.

Un hombre que laboraba como guardia de seguridad fue encontrado muerto en la colonia Mayangle de Comayagüela, generando consternación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada preliminarmente como Leonel, quien, según información conocida, trabajaba en una licorería. Su cuerpo fue localizado sin vida en una zona con vegetación de la colonia.

Vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir el cadáver, por lo que equipos policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento respectivo.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte, por lo que el caso permanece bajo investigación.

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Redacción La Prensa
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