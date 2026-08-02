Hallan sin vida a guardia de seguridad en la colonia Mayangle en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un hombre que laboraba como guardia de seguridad fue encontrado muerto en la colonia Mayangle de Comayagüela, generando consternación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada preliminarmente como Leonel, quien, según información conocida, trabajaba en una licorería. Su cuerpo fue localizado sin vida en una zona con vegetación de la colonia.

Vecinos alertaron a las autoridades tras descubrir el cadáver, por lo que equipos policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento respectivo.