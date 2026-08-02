Juticalpa vs Motagua, EN VIVO hoy: ¡Se estrenan el Apertura! Hora y dónde ver

Juticalpa, Honduras.

Las estadísticas favorecen ampliamente al cuadro capitalino cuando juega en condición de visitante frente a los canecheros. Motagua acumula diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota ante Juticalpa fuera de casa, con un saldo de siete victorias y tres empates. Además, los últimos siete enfrentamientos disputados en esa condición terminaron con triunfo para las "Águilas", incluyendo las goleadas de 7-1 en diciembre de 2025 y 3-0 en febrero del mismo año.

Motagua afrontará este domingo una exigente visita al estadio Rubén Guifarro, donde se medirá al Juticalpa FC con el objetivo de prolongar su buen momento tras iniciar con victoria su participación en la Copa Centroamericana. El conjunto azul buscará mantener su amplio dominio histórico en territorio olanchano y sumar tres puntos importantes en la Liga Nacional.

El equipo dirigido por el español Javier López también llega con números positivos lejos de Tegucigalpa. En sus seis más recientes compromisos como visitante por la Liga Nacional únicamente sufrió una derrota, registrando además dos victorias y tres igualdades. El único tropiezo en ese periodo fue el 2-1 frente a Lobos UPNFM el 30 de abril de 2026.

Por su parte, Juticalpa FC intentará cambiar la historia aprovechando el estreno oficial del entrenador brasileño Aloísio Pires Alves, exfutbolista del Porto FC y del Barcelona FC. El nuevo estratega asumirá el reto de cortar una racha negativa del club, que apenas ganó uno de sus últimos cinco partidos del Clausura 2026, en los que también sumó un empate y tres derrotas. Su única alegría como local fue el triunfo 1-0 sobre Lobos en el cierre de la campaña anterior.

Los antecedentes entre ambos equipos en Olancho tampoco son alentadores para los locales. En trece partidos disputados en casa frente a Motagua, Juticalpa únicamente consiguió dos victorias, empató tres veces y cayó en ocho ocasiones. De hecho, no derrota al conjunto azul como anfitrión desde el 5 de mayo de 2016, una sequía que ya supera la década.

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El duelo también tendrá un ingrediente especial en los banquillos. Será la tercera visita de Javier López al Rubén Guifarro como entrenador de Motagua, luego de haber ganado sus dos compromisos anteriores por marcadores de 7-1 y 2-1. El duelo va por la señal de Deportes TVC a las 3:00 PM, pero también puedes seguir el minuto a minuto www.laprensa.hn.