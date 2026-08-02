¡Cabezazo letal! Así fue el golazo de Agustín Auzmendi con Gimnasia

Argentina.

Agustín Auzmendi volvió a demostrar su calidad goleadora en el fútbol argentino al marcar un espectacular tanto de cabeza con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, durante el duelo frente a Aldosivi por la tercera jornada de la Liga Profesional. El delantero, con pasado exitoso en Motagua, continúa destacando mientras mantiene vivo su deseo de representar a la Selección de Honduras.

El atacante sudamericano apareció al minuto 39 del primer tiempo para abrir el marcador de manera provisional. Auzmendi se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo que envió el balón al costado izquierdo de la portería, dejando sin opciones al guardameta rival gracias a la precisión y potencia de su remate.