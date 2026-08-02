¡Cabezazo letal! Así fue el golazo de Agustín Auzmendi con Gimnasia

Agustín Auzmendi volvió a demostrar su calidad goleadora en el fútbol argentino al marcar un espectacular tanto de cabeza con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, durante el duelo frente a Aldosivi por la tercera jornada de la Liga Profesional. El delantero, con pasado exitoso en Motagua, continúa destacando mientras mantiene vivo su deseo de representar a la Selección de Honduras.
El atacante sudamericano apareció al minuto 39 del primer tiempo para abrir el marcador de manera provisional. Auzmendi se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo que envió el balón al costado izquierdo de la portería, dejando sin opciones al guardameta rival gracias a la precisión y potencia de su remate.
El gol fue una muestra más del instinto goleador que lo convirtió en una de las figuras del Motagua durante su paso por la Liga Nacional de Honduras. Su capacidad para definir en el juego aéreo volvió a quedar en evidencia, siendo determinante para darle la ventaja a Gimnasia en un partido de alta exigencia.
Más allá de su buen presente en Argentina, el nombre de Agustín Auzmendi sigue ligado al fútbol hondureño. El delantero ha expresado en distintas ocasiones su intención de obtener la nacionalidad hondureña, un paso que le permitiría ser elegible para vestir la camiseta de la Bicolor si completa el proceso correspondiente y recibe una futura convocatoria.
Con actuaciones como la registrada ante Aldosivi, Auzmendi continúa fortaleciendo su candidatura para convertirse en una alternativa ofensiva para Honduras. Mientras sigue brillando en la Liga Profesional de Argentina, el exgoleador del Motagua mantiene intacto el sueño de defender los colores de la selección catracha en competencias internacionales.