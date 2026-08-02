Dereck Moncada se estrena con golazo en el triunfo del FC Lugano

Suiza.

El fútbol hondureño sigue celebrando buenas noticias desde Europa. El joven delantero catracho Dereck Moncada escribió este domingo una nueva página en su prometedora carrera al marcar su primer gol oficial en la Superliga de Suiza con la camiseta del FC Lugano. El atacante de apenas 18 años apareció en el momento justo para igualar el marcador con un potente remate de cabeza al minuto 52, iniciando la remontada de su equipo frente al Grasshopper, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del campeonato suizo.

Tras irse al descanso abajo en el marcador por el tanto de Luke Plange, el Lugano reaccionó en la segunda mitad. Moncada se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo que venció al guardameta rival para firmar el 1-1, desatando la celebración de sus compañeros y de la afición bianconera. Más tarde, el francés Noha Cimignani completó la remontada y el juego terminó 4-1 definitivo, dándole los tres puntos al conjunto visitante.

El tanto representa un momento especial para el futbolista hondureño, ya que llega apenas en sus primeros partidos con el club suizo, confirmando la rápida adaptación del exjugador de Olimpia e Internacional de Bogotá al fútbol europeo. Hace solo unos días había debutado tanto en la liga local como en la fase previa de la UEFA Conference League, donde dejó muy buenas sensaciones. Moncada es considerado una de las mayores joyas del fútbol hondureño. Formado en las reservas del Olimpia, dio el salto al fútbol colombiano antes de ser fichado por el Lugano en una operación que reflejó la confianza del club suizo en su enorme potencial. Su velocidad, desequilibrio, capacidad para jugar por las bandas y olfato goleador lo convierten en una de las principales apuestas del balompié catracho para triunfar en Europa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los números de Dereck Moncada con el Lugano ante Grasshopper

Sofascore nos compartió los datos y estadísticas de la actuación de Dereck Moncada con el Lugano FC en Suiza. El catracho anotó su primer gol en Europa.