  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a joven futbolista que murió en accidente en carretera entre El Progreso y Santa Rita

El joven perdió la vida la noche del sábado cuando se transportaba en su motocicleta e impactó contra un autobús

Identifican a joven futbolista que murió en accidente en carretera entre El Progreso y Santa Rita

Fotografías en vida de Joshua Núñez, el joven que falleció en un accidente vial en la carretera entre Santa Rita y El Progreso, Yoro.

SANTA RITA, YORO

Un joven perdió la vida la noche del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en el sector conocido como Aguablanca Sur, en la carretera RN-21 que conecta los municipios de Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, el joven fue identificado como Joshua Núñez, quien falleció luego de impactar su motocicleta contra un autobús mientras se desplazaba por esa zona.

Dos muertos y al menos cinco heridos deja accidente de autobús en Los Pinos, Tegucigalpa

El joven, quien se desempeñaba como futbolista de un equipo conocido como FC La Familia, de Santa Rita, falleció en el lugar del percance debido al fuerte encontronazo.

Una ambulancias del 911 con personal de primeros auxillios llegó a la escena del accidente, pero Joshua ya no tenía signos vitales.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias