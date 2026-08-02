Identifican a joven futbolista que murió en accidente en carretera entre El Progreso y Santa Rita

SANTA RITA, YORO

De acuerdo con información preliminar, el joven fue identificado como Joshua Núñez, quien falleció luego de impactar su motocicleta contra un autobús mientras se desplazaba por esa zona.

Un joven perdió la vida la noche del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en el sector conocido como Aguablanca Sur, en la carretera RN-21 que conecta los municipios de Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro.

El joven, quien se desempeñaba como futbolista de un equipo conocido como FC La Familia, de Santa Rita, falleció en el lugar del percance debido al fuerte encontronazo.

Una ambulancias del 911 con personal de primeros auxillios llegó a la escena del accidente, pero Joshua ya no tenía signos vitales.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.