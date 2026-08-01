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Motociclista pierde la vida y su acompañante resulta herida tras accidente en Choloma, Cortés

Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó herida tras un accidente vial en el que estuvo involucrada una rastra, ocurrido en el sector de Bijao, Choloma, Cortés

Motociclista pierde la vida y su acompañante resulta herida tras accidente en Choloma, Cortés

Accidente en el bulevar del Norte deja un motociclista fallecido en Choloma.

 Foto: Redes sociales
Choloma, Honduras

Un motociclista falleció en la mañana de este sábado 1 de agosto, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Bijao, sobre el bulevar del Norte, en el municipio de Choloma, Cortés.

En el mismo accidente, una mujer identificada como Daniela Arabel Castellanos Rodríguez quien viajaba como acompañante en la motocicleta sufrió varias heridas, por lo que fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja Hondureña y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió cuando la motocicleta en la que se transportaban las dos personas colisionó con un vehículo de carga pesada.

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De manera inicial, se maneja la hipótesis de que el automotor les habría quitado el derecho de vía, aunque serán las autoridades competentes las que establezcan cómo ocurrió el hecho y determinen las causas del percance tras las investigaciones correspondientes.

Tras el accidente, las autoridades se desplazaron al lugar para resguardar la escena, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento establecido.

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Redacción La Prensa
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