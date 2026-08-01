Motociclista pierde la vida y su acompañante resulta herida tras accidente en Choloma, Cortés

Choloma, Honduras

Un motociclista falleció en la mañana de este sábado 1 de agosto, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Bijao, sobre el bulevar del Norte, en el municipio de Choloma, Cortés.

En el mismo accidente, una mujer identificada como Daniela Arabel Castellanos Rodríguez quien viajaba como acompañante en la motocicleta sufrió varias heridas, por lo que fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja Hondureña y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió cuando la motocicleta en la que se transportaban las dos personas colisionó con un vehículo de carga pesada.