"Sos una mala madre": capturan a hondureña tras supuesta agresión contra su mamá

Una mujer de 37 años fue capturada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) luego de que se difundiera un video en el que presuntamente insulta y agrede físicamente a su madre en el municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.
La detenida fue identificada de manera preliminar como Tira Maryori Borjas Ortiz.
Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran a la madre sentada en un sofá mientras su hija permanece de pie frente a ella profiriéndole insultos.
"Sos una mala madre, hija de put, cerot"**, se escucha decir a la mujer durante la discusión.
La víctima responde con la frase: "Mejor cállate", sin embargo, la agresora continúa con los insultos y vuelve a expresarle: *"Cállate, hija de put"**.
En la grabación también se escucha la voz de un hombre que, presuntamente, sería otro hijo de la afectada, quien dice: "Dele con la faja, usted es la nana".
En los últimos segundos del video, la madre se pone de pie y, cuando ambas quedan frente a frente, la mujer la empuja antes de retirarse del lugar.
Tras conocer el caso y realizar las investigaciones correspondientes, la DPI informó sobre la captura de la sospechosa, quien enfrentará un proceso por suponerla responsable del delito de maltrato familiar agravado.