"Sos una mala madre": capturan a hondureña tras supuesta agresión contra su mamá

Teupasenti, El Paraíso.

Una mujer de 37 años fue capturada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) luego de que se difundiera un video en el que presuntamente insulta y agrede físicamente a su madre en el municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso. La detenida fue identificada de manera preliminar como Tira Maryori Borjas Ortiz.

Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran a la madre sentada en un sofá mientras su hija permanece de pie frente a ella profiriéndole insultos. "Sos una mala madre, hija de put, cerot"**, se escucha decir a la mujer durante la discusión. La víctima responde con la frase: "Mejor cállate", sin embargo, la agresora continúa con los insultos y vuelve a expresarle: *"Cállate, hija de put"**. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la grabación también se escucha la voz de un hombre que, presuntamente, sería otro hijo de la afectada, quien dice: "Dele con la faja, usted es la nana".