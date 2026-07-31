Presunto secuestrador de migrante retornado de Estados Unidos exigía 300 mil lempiras

Choloma, Cortés

Un joven de 25 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado de participar en un caso de secuestro agravado ocurrido en Choloma, Cortés.

La detención de Kenneth Wilfredo Castro Bautista fue ejecutada por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) durante un operativo de seguimiento y vigilancia realizado en la entrada de la colonia Loma Verde.

Kenneth Castro, originario de La Másica, Atlántida, reside en la residencial Los Castaños de Choloma y se desempeña como motorista. Las autoridades lo consideran presunto responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de un testigo protegido.

Según el expediente investigativo, el caso se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando fue reportado el secuestro de un ciudadano que recientemente había regresado a Honduras procedente de Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, ese mismo día los familiares de la víctima comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas desde un número con código internacional de México, mediante los cuales les exigían el pago de 300,000 lempiras a cambio de la liberación del secuestrado.

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La DPI informó que, gracias a la rápida intervención de la Unidad Nacional Antisecuestros y al desarrollo de las diligencias investigativas, en una primera fase del caso fue capturado en flagrancia un primer implicado, lo que permitió ampliar las investigaciones para identificar a otros presuntos participantes.

Como resultado de esas pesquisas, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió el 13 de noviembre de 2024 una orden de captura contra el ahora detenido.

Tras varias labores de inteligencia, seguimiento y vigilancia, los agentes de la UNAS localizaron al sospechoso en la entrada de la colonia Loma Verde, en el municipio de Choloma, donde ejecutaron la orden judicial sin reportar incidentes.

Las autoridades policiales indicaron que el detenido será remitido ante el órgano jurisdiccional que ordenó su captura para que responda por el delito que se le imputa y continúe el proceso penal establecido por la ley.