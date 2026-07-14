Seis secuestradores de alta peligrosidad son buscados por la Policía

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades policiales de Honduras tienen perfilados como criminales de alta peligrosidad a seis presuntos secuestradores que permanecen prófugos de la justicia, de acuerdo con los expedientes por delitos de privación de libertad. Los fugitivos son señalados como líderes de organizaciones criminales, cuyos integrantes, en su mayoría, han sido capturados y condenados por los tribunales de justicia.

La Policía informó que cualquier dato que conduzca a la ubicación de los seis prófugos puede proporcionarse al teléfono 9462-8612 de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas). Entre los secuestradores más buscados figura Ledin Armando Méndez Cruz, alias El Diablo, quien tiene una orden de captura por secuestro agravado en perjuicio de los ganaderos Eliberto Salatiel Salinas Martínez y José Arnulfo Martínez Santos. Los ganaderos fueron secuestrados el 12 de marzo de 2024 en el municipio de Lamamaní, Comayagua, por individuos que se los llevaron en su propio vehículo. Los captores exigían seis millones de lempiras por su liberación. Las víctimas fueron encontradas asesinadas el 17 de marzo en una alcantarilla ubicada en el kilómetro 22 del sector de Zambrano, Francisco Morazán, sobre la carretera CA-5. De acuerdo con la Policía, el caso fue esclarecido por la Unidad Nacional Antisecuestros tras la captura de los integrantes de la banda señalada de privar de libertad y asesinar a los ganaderos. Otro de los secuestradores considerados de alta peligrosidad es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, también conocido con el alias El Diablo, sobre quien pesa una orden de captura por secuestro agravado en perjuicio del pastor y cafetalero Óscar Núñez.

Recompensa de L300,000 por información sobre El Diablo

Óscar Núñez fue secuestrado el 20 de abril de 2026 en El Negrito, Yoro, y fue encontrado asesinado el 23 de abril en el municipio de San José del Potrero, Comayagua. La familia del cafetalero pagó medio millón de lempiras por su liberación. Las investigaciones de la Unas vincularon el secuestro y asesinato de Óscar Núñez con la estructura criminal conocida como "Cartel del Diablo", presuntamente liderada por Esteban Gumercindo Ferrera Rodas. Según las autoridades, esa organización criminal se dedica al narcotráfico, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos, en el departamento de Yoro. Tras el asesinato del cafetalero, la Unidad Nacional Antisecuestros inició una operación para capturar a los integrantes de la estructura criminal. Como resultado, la mayoría de sus miembros fue detenida, lo que, según la Policía, debilitó las operaciones del grupo.

Por su perfil delictivo, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas figura entre los diez criminales más buscados por la Policía Nacional, que ofrece una recompensa de 300,000 lempiras por información fidedigna que permita su captura. Otro de los presuntos secuestradores buscados es Luis Arturo Sánchez Arteaga, quien enfrenta una orden de captura por secuestro agravado.