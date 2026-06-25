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Detienen a “Los Sagastume”, señalados por el secuestro de Héctor Lisser

Tres albañiles y un comerciante fueron capturados como sospechosos del secuestro del empresario Héctor Lisser en Colón. Los cuatro presuntamente pertenecerían a la Pandilla 18. Así se ejecutó la operación de captura

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