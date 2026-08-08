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Marathón, con otro expulsado, empata ante Platense en el Excélsior
Los verdolagas sufrieron una nueva expulsión y empataron 1-1 ante el Platense en el inicio de la segunda fecha del Apertura 2026.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 17:08
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