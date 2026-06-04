Frenan secuestro virtual en La Lima; delincuentes pedían al menos 100 mil lempiras

San Pedro Sula

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), rescató sano y salvo a un hombre que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, había sido contactado por personas desconocidas que se hicieron pasar por clientes, logrando que se desplazara hacia una zona rural bajo el supuesto de brindar un servicio.

Una vez en el lugar, los delincuentes lo intimidaron mediante llamadas telefónicas, haciéndole creer que se encontraba rodeado por integrantes de una estructura criminal y que cualquier intento de abandonar el sector pondría en riesgo su vida.

Al mismo tiempo, los delincuentes se comunicaron con los familiares de la víctima para exigir una suma no menor a los 100 mil lempiras a cambio de su supuesta liberación.

Tras la denuncia, los agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros localizaron a la víctima en una zona rural de La Lima, sin que los delincuentes concretaran sus exigencias económicas.

La Dirección Policial de Investigaciones continúa con las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables, a fin de deducirles la responsabilidad penal que establece la ley.

La Policía Nacional recomienda a la población verificar previamente la identidad y ubicación de los clientes antes de desplazarse a lugares poco concurridos, así como denunciar de inmediato cualquier llamada o situación sospechosa relacionada con secuestros virtuales o extorsiones al número 9462-8772, habilitado para la recepción de información y denuncias confidenciales.