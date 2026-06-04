"Él va a la iglesia": familia del "Gato Negro" defiende su inocencia

“Esto es una pugna entre dos estructuras criminales. En ese conflicto murieron empleados de una de esas estructuras”, manifestó el funcionario durante una conferencia de prensa. Según explicó, el ataque habría sido una represalia tras el asesinato de un integrante de una organización rival, por lo que los agresores habrían dirigido su acción contra personas que supuestamente laboraban para el líder del grupo contrario.