Sobrecarga, inexperiencia y fallas mecánicas causaron tragedia en la Villa Nueva

Tegucigalpa.

Tras el trágico accidente vial ocurrido en la colonia Villa Nueva, que dejó un saldo de ocho personas muertas y 11 heridas, son varias las hipótesis que se han planteado sobre las causas que originaron el incidente. Sin embargo, el análisis realizado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) identifica los factores que incidieron en el suceso.

La volqueta roja, con placas AAR-9539, procedía del oriente del país y tenía como destino final la capital. Transportaba grava extraída de un río en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Yuscarán, El Paraíso. El subcomisario Darwin Hernández, jefe de la Siat, confirmó que “esta volqueta venía de Ojo de Agua, en Yuscarán, El Paraíso, y tenía como destino Tegucigalpa”. Después de recorrer más de 50 kilómetros desde el río Yeguare, en Ojo de Agua, hasta la colonia Villa Nueva, el vehículo pesado, que según las investigaciones presentaba una evidente sobrecarga de grava, habría sufrido una falla en el sistema de frenos. A ello se sumaría una conducción inadecuada en una zona de pendiente.

Hernández detalló que hay tres factores que habrían provocado el siniestro vial. “Primero, la carrocería de este vehículo estaba sobredimensionada. Hicimos las mediciones y los cálculos, y esas extensiones que le colocaron a la carrocería para transportar más carga permitían llevar 8.5 toneladas adicionales sobre la capacidad original de la volqueta”, explicó.