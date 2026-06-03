Josué Herrera recibió el último adiós envuelto en la bandera de su "amado Olimpia"

Familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a José Leonidas Herrera Baquedano, una de las ocho víctimas mortales del accidente provocado por una volqueta que perdió el control y embistió varios negocios en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
Josué Herrera era propietario de una llantera y durante muchos años se dedicó a la compra y venta de chatarra, actividad con la que logró sostener a su familia. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre trabajador, dedicado a sus seres queridos y comprometido con sacar adelante a los suyos.
El velorio estuvo rodeado de profundo dolor. Entre los asistentes destacó la presencia de su hija, Nathaly Gabriela Herrera Vargas, quien permaneció junto al féretro sosteniendo una fotografía de su padre y visiblemente afectada por la pérdida.
El ataúd fue cubierto con la bandera del Club Olimpia Deportivo, equipo del que José Leonidas era fiel aficionado. También colocaron sobre el féretro los tacos que utilizaba para jugar fútbol, una de sus mayores pasiones.
Sus familiares recordaron que disfrutaba de los partidos de fútbol y que nunca ocultó su amor por los colores de su "amado león", afición que mantuvo durante toda su vida.
Durante el sepelio, Nathaly dedicó unas emotivas palabras a su padre. “Te amo papá, eres el mejor del mundo. Descansa todo lo que puedas. Lo diste todo por nosotros”.
La joven ya había compartido su dolor en redes sociales poco después de confirmarse la tragedia. “Papito, hoy te llevaste mi alma, hoy me dejaste sin vida; tú eres mi héroe y sin ti, ¿qué me queda?”.
Según relataron sus allegados, Nathaly llegó al lugar del accidente con la esperanza de encontrar a su padre con vida. Sin embargo, conforme avanzaron las labores de identificación de las víctimas, se confirmó que José Leonidas se encontraba entre las ocho personas fallecidas.
Durante la ceremonia fúnebre, los asistentes entonaron el himno cristiano “Cuando allá se pase lista”, mientras acompañaban a la familia en el último adiós. Las muestras de cariño y apoyo se hicieron presentes a lo largo de la despedida.
Vecinos del sector lamentaron su partida y señalaron que conocían a José Leonidas desde hacía más de 20 años. Lo recordaron como un hombre cercano a la comunidad, trabajador incansable y un padre que dedicó gran parte de su vida a procurar el bienestar de su familia.