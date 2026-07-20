Balón de Oro 2026 cambia por completo: El nuevo favorito genera controversia

Diario internacional sorprende al revelar el top del Balón de Oro 2026.
Con el Mundial de 2026 ya finalizado y tras una temporada llena de emociones tanto a nivel de clubes como de selecciones, el debate por el próximo Balón de Oro ha vuelto a tomar fuerza.
La lucha por el galardón individual más prestigioso del fútbol promete ser una de las más reñidas de los últimos años, con figuras consolidadas, jóvenes talentos y campeones mundiales peleando por quedarse con el reconocimiento que entrega la revista France Football.
Uno de los portales especializados más importantes del mundo, Goal, publicó su más reciente actualización del ranking de favoritos al Balón de Oro 2026, una clasificación que ha generado una enorme conversación entre aficionados y analistas.
En el puesto 10: La presencia de Pau Cubarsí confirma el enorme futuro que tiene el fútbol español. El joven defensor ha impresionado por su madurez, capacidad para salir jugando desde el fondo, inteligencia táctica y seguridad defensiva pese a su corta edad.
Cubarsí: Estar entre los diez mejores candidatos al Balón de Oro representa un reconocimiento excepcional para un defensor tan joven.
Khvicha Kvaratskhelia: El extremo georgiano ha vuelto a firmar una campaña sobresaliente gracias a su desequilibrio, creatividad y enorme calidad técnica.
Kvaratskhelia es uno de esos futbolistas capaces de cambiar un partido con una sola jugada. Su habilidad para superar rivales, generar ocasiones y marcar goles importantes ha sido fundamental para su equipo, consolidándolo como una de las estrellas ofensivas más importantes del panorama europeo.
8- Erling Haaland continúa siendo uno de los goleadores más letales del fútbol internacional. El delantero noruego mantiene cifras goleadoras extraordinarias temporada tras temporada y sigue demostrando una capacidad impresionante para definir dentro del área.
Haaland: Aunque en esta ocasión aparece más abajo que en anteriores rankings, nadie duda de que continúa siendo uno de los mejores delanteros del mundo y un serio aspirante a recuperar posiciones en la carrera por el Balón de Oro.
7- Ousmane Dembélé ha conseguido finalmente la regularidad que durante años se esperaba de él. El extremo francés ha sido determinante gracias a su habilidad en el uno contra uno, velocidad y capacidad para romper defensas rivales.
Cabe señalar que Dembélé es el vigente ganador del Balón de Oro. Además de aportar goles, también ha generado numerosas asistencias y se ha convertido en una referencia ofensiva para su equipo.
6- El campeón del mundo Rodri continúa consolidándose como uno de los mediocampistas más importantes del fútbol moderno. Su inteligencia táctica, capacidad para controlar el ritmo de los partidos y liderazgo en la zona central lo convierten en un jugador indispensable tanto para su club como para la selección española.
6- Rodri: Su influencia muchas veces no aparece reflejada únicamente en estadísticas, pero su impacto en el funcionamiento colectivo es enorme. Por esa razón, vuelve a aparecer entre los mejores futbolistas del mundo.
5- Mbappé: Aparece en la quinta posición del ranking elaborado por Goal. El delantero francés volvió a firmar una temporada con excelentes números, demostrando su velocidad, definición y desequilibrio habitual.
Mbappé mantiene altas posibilidad de poder ganar el Balón de Oro 2026.
4- Michael Olise ha protagonizado una de las mayores explosiones futbolísticas del año. El atacante francés brilló por su creatividad, velocidad y capacidad para generar oportunidades de gol tanto para él como para sus compañeros
3- A sus 39 años, Lionel Messi sigue escribiendo capítulos históricos en el fútbol mundial. Aunque Argentina no pudo conquistar el bicampeonato del mundo, el capitán albiceleste fue uno de los jugadores más destacados del torneo
Messi terminó como máximo goleador de la selección argentina y volvió a romper récords individuales que parecían imposibles de alcanzar. Su liderazgo, calidad técnica y capacidad para decidir partidos importantes mantienen viva su candidatura al Balón de Oro.
2- Con apenas 19 años, Lamine Yamal continúa sorprendiendo al mundo del fútbol. La joya española fue una de las grandes figuras de la selección campeona del Mundial 2026 y volvió a confirmar que pertenece a la nueva generación destinada a dominar este deporte durante la próxima década.
1- Harry Kane aparece como el principal candidato al Balón de Oro 2026. El delantero inglés firmó otra temporada sobresaliente, manteniendo un nivel goleador impresionante tanto con su club como con la selección de Inglaterra.
Harry Kane: Su capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos, su liderazgo dentro del campo y la regularidad que ha mostrado durante toda la campaña lo colocan como el favorito para conquistar por primera vez el prestigioso galardón.