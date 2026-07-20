Georgina Rodríguez hace inesperada denuncia tras derrota de Messi en el Mundial

La modelo, empresaria e influencer Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez por una situación que afecta directamente su seguridad digital.
La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo alertó públicamente a sus seguidores sobre la existencia de un perfil falso en Facebook que está utilizando su nombre e imagen para hacerse pasar por ella.
A través de sus redes sociales, Georgina pidió a sus millones de seguidores mantenerse atentos y no dejarse engañar por cuentas que intentan aprovecharse de su popularidad.
La influencer dejó claro que ese perfil no le pertenece y advirtió que cualquier interacción realizada desde esa cuenta carece de relación con ella.
La denuncia surge en un momento en el que la suplantación de identidad de figuras públicas se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en las plataformas digitales. Este tipo de perfiles falsos suele utilizar fotografías, videos e incluso información personal de celebridades para ganar credibilidad y, en algunos casos, engañar a usuarios mediante mensajes privados, solicitudes de dinero o promociones fraudulentas.
Aunque Georgina no reveló si el perfil falso llegó a afectar a alguno de sus seguidores, sí aprovechó la ocasión para recordar la importancia de verificar siempre que las cuentas sean oficiales antes de interactuar con ellas o compartir información personal.
Georgina Rodríguez es una de las personalidades más influyentes del mundo del entretenimiento y las redes sociales.
Nacida en Argentina y criada en España, alcanzó reconocimiento internacional tras iniciar su relación con Cristiano Ronaldo, pero con el paso de los años ha construido una carrera propia como modelo, empresaria e influencer.
Actualmente suma decenas de millones de seguidores en distintas plataformas, ha protagonizado campañas para importantes marcas y cuenta con su propia serie documental, además de desarrollar proyectos en la industria de la moda y los negocios.
Hasta el momento, Georgina Rodríguez no ha informado si la cuenta falsa ya fue eliminada por la plataforma. Sin embargo, su advertencia ha servido para recordar a sus seguidores la importancia de mantenerse alerta frente a este tipo de fraudes, que continúan creciendo en redes sociales y que buscan aprovecharse de la imagen y la popularidad de figuras públicas para engañar a miles de usuarios.