Georgina Rodríguez hace inesperada denuncia tras derrota de Messi en el Mundial

Hasta el momento, Georgina Rodríguez no ha informado si la cuenta falsa ya fue eliminada por la plataforma. Sin embargo, su advertencia ha servido para recordar a sus seguidores la importancia de mantenerse alerta frente a este tipo de fraudes, que continúan creciendo en redes sociales y que buscan aprovecharse de la imagen y la popularidad de figuras públicas para engañar a miles de usuarios.