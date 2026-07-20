Kennia Mondragón es hospitalizada de emergencia

La actual Miss Honduras Universo Francisco Morazán y reconocida presentadora de televisión, Kennia Mondragón, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir imágenes desde la camilla de un hospital, donde se le observa recibiendo atención médica.
La publicación no pasó desapercibida en redes sociales y rápidamente generó preocupación entre sus fanáticos, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación.
Aunque la joven no ofreció mayores explicaciones sobre lo ocurrido, las imágenes dejaron en evidencia que se encontraba bajo supervisión del personal de salud.
Horas más tarde, Kennia volvió a utilizar sus historias de Instagram, pero en lugar de brindar detalles sobre su condición, únicamente compartió una serie de emojis de caritas tristes, aumentando la incertidumbre entre sus seguidores.
La noticia ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores, amigos y colegas del mundo del entretenimiento han manifestado su preocupación, al tiempo que le han enviado mensajes de fortaleza y oraciones para que pueda recuperarse lo antes posible.
Hasta el momento, la también presentadora de televisión no ha revelado qué problema médico enfrentó ni cuál fue el motivo que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.
Tampoco se ha informado cuánto tiempo permanecerá bajo observación o si ya recibió el alta médica.
Kennia Mondragón se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión hondureña gracias a su trabajo como presentadora, además de consolidarse en el mundo de los certámenes de belleza.
Actualmente ostenta el título de Miss Honduras Universo Francisco Morazán, representación con la que busca destacar no solo por su belleza, sino también por su carisma, disciplina y compromiso con diferentes proyectos.
Por ahora, el estado de salud de Kennia Mondragón continúa siendo una incógnita. Sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización que pueda compartir en las próximas horas, mientras esperan que la presentadora rompa el silencio y explique qué fue lo que ocurrió y cómo evoluciona su recuperación.