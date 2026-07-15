Proponen destinar L137 millones de la venta del avión presidencial para comprar medicinas

Tegucigalpa, Honduras

Los más de 137 millones de lempiras obtenidos por la subasta del avión presidencial deberían destinarse a fortalecer el sistema de salud pública, especialmente a la compra de medicamentos, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La propuesta fue planteada por la directora de Salud de la ASJ, Blanca Munguía, quien consideró que el acceso oportuno a medicamentos continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrentan los pacientes en Honduras.

La especialista señaló que el desabastecimiento de fármacos en hospitales y centros asistenciales puede agravar las condiciones de salud de miles de personas que dependen del sistema público para recibir tratamiento.

“Es importante que se agilice el acceso a medicamentos; si el pueblo no tiene acceso a medicamentos, se podría deteriorar la salud pública; además, se deben mejorar las atenciones hospitalarias a nivel nacional”, manifestó Munguía.

La representante de la ASJ indicó que una parte de los recursos generados por la venta de la aeronave presidencial podría contribuir a reducir las carencias que enfrentan numerosos establecimientos de salud en el país.

Asimismo, consideró necesario invertir en la mejora de los servicios hospitalarios para garantizar una atención más eficiente y oportuna a la población.

Munguía también destacó la importancia de destinar fondos a la reducción de los tiempos de espera para consultas especializadas, una situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas.