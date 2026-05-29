Persiste desabastecimiento de medicamentos para el cáncer en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Pacientes con cáncer afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron que continúa el desabastecimiento de medicamentos oncológicos en las farmacias de la institución, afectando la continuidad de los tratamientos y aumentando la incertidumbre entre quienes enfrentan la enfermedad. Esta semana, la Asociación de Pacientes con Cáncer Fe y Esperanza, dio a conocer que todavía están pendientes varios medicamentos esenciales para los tratamientos oncológicos. Entre estos fármacos figuran el paclitaxel con albúmina, utilizado en pacientes con cáncer de mama metastásico; el carboplatino, uno de los medicamentos de quimioterapia más utilizados para tratar cáncer de mama, cérvix, pulmón y otros tumores; además de pembrolizumab, empleado en distintos tipos de cáncer mediante inmunoterapia. A esa lista se suman el lenvatinib, indicado en tratamientos contra cáncer de tiroides, así como cetuximab e irinotecán, utilizados principalmente en pacientes con cáncer colorrectal y otros tumores sólidos. También medicamentos complementarios y paliativos como calcio con vitamina D, pazopanib, oxicodona, tramadol y aprepitant, este último utilizado para las náuseas provocadas por la quimioterapia, además de otros necesarios para el manejo integral de los pacientes.

A través de un pronunciamiento, la Asociación Fe y Esperanza enfatizó que la disponibilidad de estos tratamientos es determinante para la evolución clínica de quienes reciben atención oncológica. “Los medicamentos oncológicos no pueden esperar. Son esenciales para detener la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y, en muchos casos, ofrecer la posibilidad de una remisión”, expresó la organización. Sandra Aquino, presidenta de la asociación y sobreviviente de cáncer, expuso que esta situación ha obligado a varios pacientes a buscar alternativas para comprarlos por su cuenta y no retrasar el proceso. “La falta de estos fármacos obliga a los pacientes a costearlos por su cuenta o suspender sus tratamientos durante semanas e incluso meses, interrumpiendo esquemas terapéuticos cuidadosamente planificados por sus médicos. Esto genera retrocesos y aumenta el riesgo de complicaciones, recaídas o desenlaces fatales”, dijo.