Persiste desabastecimiento de medicamentos para el cáncer en el IHSS

Pacientes con cáncer afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron que continúa el desabastecimiento de medicamentos oncológicos en las farmacias de la institución, afectando la continuidad de los tratamientos y aumentando la incertidumbre entre quienes enfrentan la enfermedad.
Esta semana, la Asociación de Pacientes con Cáncer Fe y Esperanza, dio a conocer que todavía están pendientes varios medicamentos esenciales para los tratamientos oncológicos.
Entre estos fármacos figuran el paclitaxel con albúmina, utilizado en pacientes con cáncer de mama metastásico; el carboplatino, uno de los medicamentos de quimioterapia más utilizados para tratar cáncer de mama, cérvix, pulmón y otros tumores; además de pembrolizumab, empleado en distintos tipos de cáncer mediante inmunoterapia.
A esa lista se suman el lenvatinib, indicado en tratamientos contra cáncer de tiroides, así como cetuximab e irinotecán, utilizados principalmente en pacientes con cáncer colorrectal y otros tumores sólidos.
También medicamentos complementarios y paliativos como calcio con vitamina D, pazopanib, oxicodona, tramadol y aprepitant, este último utilizado para las náuseas provocadas por la quimioterapia, además de otros necesarios para el manejo integral de los pacientes.
A través de un pronunciamiento, la Asociación Fe y Esperanza enfatizó que la disponibilidad de estos tratamientos es determinante para la evolución clínica de quienes reciben atención oncológica.
“Los medicamentos oncológicos no pueden esperar. Son esenciales para detener la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y, en muchos casos, ofrecer la posibilidad de una remisión”, expresó la organización.
Sandra Aquino, presidenta de la asociación y sobreviviente de cáncer, expuso que esta situación ha obligado a varios pacientes a buscar alternativas para comprarlos por su cuenta y no retrasar el proceso.
“La falta de estos fármacos obliga a los pacientes a costearlos por su cuenta o suspender sus tratamientos durante semanas e incluso meses, interrumpiendo esquemas terapéuticos cuidadosamente planificados por sus médicos. Esto genera retrocesos y aumenta el riesgo de complicaciones, recaídas o desenlaces fatales”, dijo.
La problemática no es nueva. Desde principios de mayo la asociación ha venido publicando los listados de medicamentos pendientes en las farmacias del Seguro Social. En ese momento revelaron que varios de los fármacos tenían meses de no estar disponibles.
Uno de los medicamentos más señalados ha sido el carboplatino. El pasado 19 de mayo, derechohabientes de la zona norte denunciaron que este medicamento llevaba más de dos meses sin estar disponible.
Los testimonios indicaban que una sesión de quimioterapia, que generalmente se programa con un intervalo de 21 días, puede requerir hasta dos frascos de carboplatino para completar la dosis requerida. Actualmente el costo en farmacia privada es de más de L3,000 cada uno, una carga económica difícil de asumir para muchas familias.
Tras las primeras denuncias públicas, autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social informaron que en las próximas semanas comenzarían a ingresar nuevos lotes de medicamentos oncológicos al almacén central en Tegucigalpa, desde donde serían distribuidos progresivamente a las farmacias a nivel nacional.
Sin embargo, a varios días de ese anuncio, pacientes y familiares aseguran que esto aún no se ha reflejado en los hospitales y clínicas periféricas, mientras la preocupación continúa creciendo.