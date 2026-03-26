Emergencia en el IHSS: Gobierno lo interviene por un año para reducir mora en cirugías

El gobierno del presidente Nasry Asfura decretó estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en un intento por contener la crisis que afecta la atención de los derechohabientes a nivel nacional.
La decisión quedó oficializada mediante el decreto ejecutivo PCM-007-2026, aprobado en Consejo de Secretarios de Estado en modalidad virtual, y establece una intervención general del sistema por un período de un año.
De acuerdo con el artículo 1 del decreto, la medida responde a la necesidad de enfrentar de forma directa las fallas estructurales y operativas que han deteriorado los servicios de salud, con el objetivo de aplicar soluciones inmediatas y sostenidas.
Entre las prioridades definidas por el Ejecutivo figura la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos, así como la mejora del equipamiento en hospitales y clínicas del IHSS.
El plan también contempla acelerar la contratación de personal especializado y optimizar la gestión de servicios subrogados, con el fin de responder con mayor rapidez a la demanda de atención que enfrenta el sistema.
La declaratoria, según el Gobierno, es una medida excepcional y temporal orientada a recuperar la calidad del servicio, garantizar atención digna y oportuna, y colocar al paciente como eje central de la gestión pública en salud.
La crisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social no es reciente ni aislada. Una investigación reciente de LA PRENSA documentó un deterioro progresivo marcado por la falta de especialistas, la limitada capacidad para cirugías y emergencias, y un modelo que ha trasladado la carga hacia hospitales regionales, especialmente en San Pedro Sula.
A esto se suma una red de servicios subrogados que no cubre atenciones críticas, lo que deja a miles de asegurados en listas de espera o sin acceso oportuno a tratamientos.
Los reportajes también evidenciaron una desconexión entre los aportes económicos y la calidad del servicio. En zonas como El Progreso, donde empresas y trabajadores aportan millones mensuales, la atención sigue siendo insuficiente, lo que obliga a traslados y genera saturación en otros centros.
Con testimonios, datos y recorridos en campo, LA PRENSA expuso cómo la mora quirúrgica, el desabastecimiento y la falta de planificación estructural han convertido al IHSS en un sistema que no responde a la demanda real de sus derechohabientes.