Emergencia en el IHSS: Gobierno lo interviene por un año para reducir mora en cirugías

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno del presidente Nasry Asfura decretó estado de emergencia en el Régimen de Enfermedad y Maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en un intento por contener la crisis que afecta la atención de los derechohabientes a nivel nacional. La decisión quedó oficializada mediante el decreto ejecutivo PCM-007-2026, aprobado en Consejo de Secretarios de Estado en modalidad virtual, y establece una intervención general del sistema por un período de un año. De acuerdo con el artículo 1 del decreto, la medida responde a la necesidad de enfrentar de forma directa las fallas estructurales y operativas que han deteriorado los servicios de salud, con el objetivo de aplicar soluciones inmediatas y sostenidas.

Entre las prioridades definidas por el Ejecutivo figura la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos, así como la mejora del equipamiento en hospitales y clínicas del IHSS. El plan también contempla acelerar la contratación de personal especializado y optimizar la gestión de servicios subrogados, con el fin de responder con mayor rapidez a la demanda de atención que enfrenta el sistema. La declaratoria, según el Gobierno, es una medida excepcional y temporal orientada a recuperar la calidad del servicio, garantizar atención digna y oportuna, y colocar al paciente como eje central de la gestión pública en salud.