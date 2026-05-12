Jeaustin Campos señala por qué perdió Real España: “Con el perdón de Olimpia...”

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador tico de la máquina no ocultó su molestia por el hecho de que su equipo una vez más tuvo que estar abajo en el marcador para reaccionar, aunque esta vez no la ajustó en el juego realizado en Tegucigalpa .

Jeaustin Campos lamentó la dolorosa derrota de su equipo Real España de 3-2 ante Olimpia en duelo correspondiente a la cuarta jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Su análisis sobre la derrota ante Olimpia

Para la afición fue un partido entretenido. Obviamente, los goles son errores, ¿no? Hemos trabajado, hemos recalcado y estado encima de los muchachos en el sentido de que en estas instancias esos errores se pagan muy caro. Vienen partidos importantes y, obviamente, existe molestia de mi parte y de todos.

Nos cuesta arrancar los partidos y, con el perdón de Olimpia, no voy a menospreciar su fútbol, ganaron bien, pero siento que los goles que nos hicieron, sobre todo el primero a balón parado, son imperdonables. Un equipo con la jerarquía que hemos adquirido no puedes recibir un gol de esa manera. Después, arrancando el segundo tiempo, volvimos a tener dos desatenciones y el resto fue provocado por esos goles. Nosotros nos abrimos y fuimos por el partido, eso es lo que recalco y resalto también: el equipo tuvo ocasiones. De manera lógica, ellos se replegaron y trataron de aguantar el marcador, y así fue.

Entonces, hay una de cal y otra de arena. El equipo combativo no bajó los brazos a pesar de la adversidad, decidió lucharlo y buscar el marcador. Jugamos como siempre hemos dicho, somos congruentes con nuestra idea: en cualquier cancha vamos a jugar fútbol. Hoy también llegamos a jugar, a tener la pelota. Olimpia es un buen equipo. Pero no traicionamos nuestra filosofía y luchamos hasta el final. Desafortunadamente, se dieron momentos en los que Olimpia pudo tener tres o cuatro oportunidades claras de gol, pero eso también es normal porque nosotros decidimos adelantar líneas y era el riesgo que debíamos tomar. Se dieron situaciones que nos obligaron a arriesgar y eso permitió que ellos generaran opciones. Al final, nosotros no estuvimos claros ni finos en el último cuarto de cancha. Tuvimos algunas oportunidades, pero desafortunadamente la pelota no quiso entrar.

La reacción del equipo tras ir perdiendo por tres goles y cómo afrontar el próximo partido.

Sí, es doloroso porque el equipo nunca planteó reaccionar después de estar perdiendo. Eso ya nos está pasando y estoy disconforme porque no podemos esperar un golpe o algún evento para recién reaccionar y jugar el fútbol que queremos. En los últimos partidos nos había alcanzado, pero en este no, y eso sí me molesta. Tengo una de cal y otra de arena; la de arena es justamente esa situación, porque ya empieza a ser algo preocupante.

Vamos a tomar las medidas necesarias porque en este tipo de partidos no puedes esperar reaccionar. No puedes necesitar un estímulo para hacer el fútbol que quieres. El estímulo debe ser entrar a la cancha y hacerlo desde el principio, no esperar que pase algo. Eso es algo que hemos venido haciendo. Al final, sí, hemos ganado partidos, hemos remontado marcadores y realizado buenos encuentros, pero es importante erradicar esa situación de inmediato. Lo positivo es que el equipo no baja los brazos, tiene resiliencia, va al frente, busca el partido y lucha hasta el último minuto. Eso sí es respetable.