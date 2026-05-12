Tabla de posiciones Triangulares: Olimpia complica a Real España y acaricia la final

Olimpia se impuso al Real España para acariciar la final del Torneo Clausura 2026 tras la disputa de la cuarta jornada de las Triangulares de la Liga Nacional de Honduras, en la que el Motagua resurgió con un triunfazo en Olancho.

En la Triangular A, el Viejo León se tomó venganza de la Máquina luego de la derrota del sábado pasado (3-1) en el estadio Morazán y este martes se quedó con la victoria 3-2 en el Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Jerry Bengtson, Yustin Arboleda y un autogol de Daniel Aparicio firmaron los tantos del triunfo de los hombres de Eduardo Espinel, mientras que Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández, de penal, descontaron para los de Jeaustin Campos.

Con esta victoria, el Olimpia se sube a la cima del grupo con seis puntos, Real España y Marathón tienen 3 unidades. La diferencia es que La Máquina fue líder en las vueltas regulares y cuenta con el punto invisible, por lo tanto los demás deben sacar mejor diferencia de goles en lo que resta.

Olimpia necesita un triunfo en la siguiente jornada contra Marathón para clasificar a la final. Dicho encuentro será el viernes 15 de mayo en San Pedro Sula. Y el lunes 18 de mayor se cerrará la actividad del grupo con el derbi Real España vs Marathón.

Más temprano, Motagua demostró que busca pelear por el título y derrotó de visita 0-2 a los Potros del Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas con goles de Alejandro Reyes y Rodrigo de Olivera.

Este resultado permite al Ciclón Azul escalar al primer lugar Grupo B con 4 puntos, misma cantidad que Génesis PN, pero la diferencia la hace la mejor posición del Motagua en las vueltas regulares, fue segundo y tiene el punto invisible. Olancho FC se queda con tres unidades.