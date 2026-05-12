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Muere conductor de camión repartidor de lácteos herido en ataque en San Pedro Sula

Brayan Fernández murió en el Mario Catarino Rivas tras un ataque en San Pedro Sula. Era conductor de un camión lechero y su primo murió en el mismo atentado

Muere conductor de camión repartidor de lácteos herido en ataque en San Pedro Sula

Foto en vida de Brayan Fernández.
San Pedro Sula, Honduras

Falleció en el hospital Mario Catarino Rivas el joven Brayan Fernández, quien había resultado gravemente herido tras un atentado armado ocurrido la semana anterior en la colonia San Carlos de Sula de San Pedro Sula.

El joven era conductor de un camión repartidor de productos lácteos y permanecía ingresado desde el ataque en el que también perdió la vida su ayudante, Josué Nain Fernández Perdomo, de 24 años.

De acuerdo con la información preliminar, ambos jóvenes se disponían a realizar una entrega de producto en una pulpería cuando fueron interceptados por varios sujetos armados que les dispararon sin mediar palabra.

Tras el hecho violento, el conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al centro asistencial, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Las investigaciones policiales señalan que los jóvenes habrían sido objeto de amenazas previas por parte de estructuras criminales, que les habrían advertido no distribuir ese tipo de productos en la zona.

Según estas versiones, ambos habrían ignorado las advertencias, lo que habría motivado el ataque armado en su contra.

Las víctimas eran primos y originarios de la aldea Cececapa, en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara.

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Redacción La Prensa
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