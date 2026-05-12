Juez ordena prisión a Adán Fúnez y otros implicados en caso Juan López

La Ceiba, Honduras

Un juez dictó este martes detención judicial contra los tres detenidos en el caso del asesinato del ambientalista Juan López, entre ellos el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez.

La resolución fue emitida tras concluir la audiencia de declaración de imputado, en la que se evaluaron los elementos presentados por el Ministerio Público dentro del proceso judicial.

El juez también ordenó que los imputados sean trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerán mientras avanza la causa penal.

Asimismo, se programó la audiencia inicial para el próximo viernes 15 de mayo a las 9:30 de la mañana, etapa en la que las partes continuarán con la presentación de pruebas.

En este caso también figuran Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, quienes fueron capturados junto a Adán Fúnez por agentes de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las detenciones se ejecutaron como parte de las investigaciones por el asesinato de Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, hecho que ha generado amplia repercusión en los ámbitos ambiental y político del país.

El Ministerio Público indicó a través de la red social X que los detenidos son considerados responsables del delito de asesinato en perjuicio del líder ambientalista y defensor de derechos humanos.

De forma paralela, las autoridades realizaron allanamientos en la Alcaldía de Tocoa, donde Fúnez fungió como alcalde, como parte de una línea de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción.

Estas denuncias habrían sido señaladas en vida por el propio Juan López, quien alertó sobre posibles irregularidades en la gestión municipal días antes de su asesinato.

Incluso, un día antes del crimen, el ambientalista pidió públicamente la renuncia del entonces alcalde de Tocoa, lo que forma parte del contexto que ahora investigan las autoridades.

La Fiscalía mantiene abierta una tercera línea de investigación contra otro presunto implicado, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad.

Adán Fúnez, quien fue alcalde por el Partido Libertad y Refundación (Libre), ha negado las acusaciones y sostiene que no tiene responsabilidad en el crimen.

Por este caso ya enfrentan juicio tres personas señaladas como autores materiales del homicidio, mientras las autoridades no descartan la participación de posibles autores intelectuales.

Juan López era concejal municipal, defensor del medioambiente y opositor al proyecto minero en la zona del Aguán, además de beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2013. Su trabajo se centró en la defensa del Río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, lo que lo convirtió en una figura clave del activismo ambiental en la región.