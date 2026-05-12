Accidente de adolescentes: En el vehículo había botellas de bebidas alcohólicas

Tegucigalpa, Honduras

Las investigaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), tras la muerte de José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos, ambos de 15 años, indican que el accidente se originó durante la práctica ilegal de un “pique” entre dos vehículos. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia videográfica pública que confirme esa versión. Al menos, el hecho no fue captado por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911. No obstante, pudo haber sido registrado por cámaras de seguridad de negocios ubicados en la zona donde ocurrió el accidente, aunque esos videos no han sido divulgados.

La versión policial se sustenta en los testimonios recabados de las personas que sobrevivieron al accidente y en las averiguaciones realizadas por técnicos de la Sección de Investigación de Accidentes Viales (SIAT), dependencia de la DNVT. Darwin Hernández, subcomisario de Policía y jefe de la SIAT, detalló que “dos hermanos, uno de 16 años y otro de 15, andaban en los vehículos de su padre: una Toyota Prado y una Toyota Hilux. Se fueron para el sector del anillo periférico y comenzaron a realizar un ‘pique’. A la altura de Lomas de Toncontín, en el retorno que va hacia el bulevar Comunidad Económica Europea, el conductor de la Prado pierde el dominio y control del vehículo y se despista hacia la derecha”. Al consultarle si el recorrido realizado por los menores y el momento del supuesto “pique” quedaron grabados por las cámaras del 911, Hernández respondió: “Lamentablemente, en todo este sector las cámaras están deshabilitadas. No hay videograbaciones, pero sí hay una investigación exhaustiva”.

Investigan ingesta de alcohol

Como parte de las diligencias investigativas, la DNVT decomisó una Toyota Hilux blanca, que presuntamente era conducida por el hermano mayor de Jonathan Palma. Las autoridades informaron que el adolescente y sus progenitores ya fueron plenamente identificados. “Se tienen las declaraciones de los ocupantes que sobrevivieron, así que hay una investigación bien realizada por parte de esta Dirección. Tenemos totalmente clara la dinámica del accidente y cómo ocurrieron los hechos”, enfatizó Hernández. En el accidente sobrevivieron la hermana mayor de Jonathan, de 16 años, y otra menor de 14 años, quienes viajaban junto a los ahora adolescentes muertos.

Con el objetivo de esclarecer las circunstancias que pudieron incidir en el accidente, la DNVT y Medicina Forense investigan si hubo consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. Sobre este punto, Hernández explicó: “Será Medicina Forense quien lo confirme o descarte, una vez que se realicen las autopsias. En el vehículo había restos de bebidas alcohólicas y botellas. El médico forense también estableció que había hálito alcohólico en los cuerpos, pero será la prueba científica la que lo determine cuando se practiquen las autopsias”.

Tomaron el carro del padre

Las autoridades de la DNVT informaron que al hermano mayor de Jonathan, que conducía la Toyota Hilux blanca, se le practicó una prueba de alcoholemia en el lugar del accidente, cuyo resultado fue negativo. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 pm del sábado 9 de mayo, en el anillo periférico, a inmediaciones de la entrada a la colonia Altos de Toncontín, al sur de la capital.