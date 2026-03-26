Caso "mascarillazo": absuelven a Carlos Luis Guevara Mondragón tras recurso de casación

Tegucigalpa, Honduras.

Guevara Mondragón había sido condenado a cinco años de prisión por la compra fraudulenta de 474,000 mascarillas durante la pandemia Covid-19.

El excontador de Invest-H, Carlos Luis Guevara Mondragón , fue absuelto este jueves, en el caso conocido como " mascarillazo ", tras declarar con lugar un recurso de casación presentado por su defensa.

La decisión, según lo expuesto por el equipo legal, fue adoptada por unanimidad al considerar que existieron fallas en la aplicación de la ley y en la forma en que se desarrolló el fallo previo.

Con ello, se deja sin efecto la condena de cinco años de prisión, de los cuales ya pasaron dos, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Su defensor, Juan Carlos Berganza, dijo que desde el inicio del proceso señalaron inconsistencias en la resolución judicial: "Efectivamente, nosotros habíamos anunciado que esa sentencia del tribunal había sido arbitraria, era un prevaricato judicial enorme".

Asimismo, explicó que la Sala de lo Penal acogió los argumentos planteados en el recurso interpuesto: "Presentamos el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, y la sala de los penales por unanimidad ha decidido declarar con lugar la infracción de ley por los dos motivos".

Berganza añadió que la resolución también establece la absolución de Guevara Mondragón: "Y absolvió a nuestro representado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios y el delito de fraude”, detalló.

Tras este fallo, la defensa sostuvo que corresponde la liberación inmediata de Guevara Mondragón, al quedar sin sustento las acusaciones vinculadas a este caso.

No obstante, el exfuncionario continúa privado de libertad debido a otro proceso judicial pendiente, en el que, según su abogado, también es inocente.

Berganza explicó que en ese expediente se le impuso una medida de caución hipotecaria, la cual aún no ha sido resuelta completamente, lo que ha impedido su excarcelación.

"Sin embargo, estamos esperando que se dicte alguna decisión porque ya ha sido absuelto, y en el otro proceso en el que también se le involucró, que es inocente, se le impuso la medida de caución hipotecaria, la cual todavía lo tiene preso", puntualizó.

"Además de eso, ya está firme; por lo tanto, ese señor no tiene que estar en el presidio", concluyó.

El caso "mascarillazo" ha sido uno de los procesos más emblemáticos relacionados con actos de corrupción en la gestión de compras durante la pandemia.