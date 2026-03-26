Pablo Emilio Reyes Theodore llega al MP con sólida experiencia en asesoría estatal

Tegucigalpa, Honduras.

Con una trayectoria marcada por su paso en instituciones públicas y el ámbito privado, Pablo Emilio Reyes Theodore, el nuevo Fiscal General de la República, es abogado con experiencia en asesoría estatal. Nacido el 21 de junio de 1983 en Tegucigalpa, Francisco Morazán, Reyes Theodore es abogado con orientación en Derecho Laboral y cuenta además con una maestría en Derecho Empresarial.

En el ejercicio profesional, se ha desempeñado como director de la firma legal Consultus, desde donde ha desarrollado su carrera en el sector privado, consolidando experiencia en asesoría jurídica. Su recorrido en el sector público inició entre 2010 y 2012, cuando fungió como asesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), participando en procesos administrativos y legales dentro de la institución.

Posteriormente, en 2013, integró el equipo de asesoría de la junta interventora del Ministerio Público, en un periodo clave para esa entidad. Entre 2014 y 2016, también se desempeñó como asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), donde además participó en la comisión encargada de su proceso de liquidación.