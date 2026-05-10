Educación ordena clases virtuales desde el 13 de mayo por ola de calor y mala calidad del aire

Tegucigalpa, Honduras

La disposición, emitida en seguimiento a circulares previas y a las recomendaciones de la Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), establece lineamientos específicos para la semana del 11 al 15 de mayo de 2026, con el objetivo de proteger la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Secretaría de Educación instruyó a directores departamentales, municipales, distritales de centros educativos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, adoptar medidas especiales ante la ola de calor extrema y el deterioro de la calidad del aire que afecta al país.

Como primera medida, se indicó que los días lunes 11 y martes 12 de mayo los centros educativos gubernamentales deberán mantener el horario reducido que ya estaba previamente establecido.

A partir del miércoles 13 y hasta el viernes 15 de mayo, las actividades académicas en los centros educativos gubernamentales se desarrollarán en modalidad virtual, priorizando contenidos esenciales que permitan dar continuidad al proceso de enseñanza.

La Secretaría de Educación enfatizó que esta decisión busca reducir la exposición de la comunidad educativa a las altas temperaturas y a la contaminación del aire, factores que incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y problemas respiratorios.

En el caso de los centros educativos no gubernamentales, cada dirección deberá evaluar de forma responsable las condiciones de su infraestructura, ventilación, acceso a agua potable y demás medidas que garanticen un ambiente seguro.

Aquellos centros privados que cuenten con condiciones adecuadas podrán continuar sus actividades en horario regular; sin embargo, los que no reúnan las condiciones necesarias deberán aplicar medidas preventivas similares a las instruidas para el sistema público.

La Secretaría de Educación instruyó a las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación a dar cumplimiento, seguimiento y amplia socialización de estas disposiciones en todos los centros bajo su jurisdicción.