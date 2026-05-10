Honduras en alerta: Copeco pide medidas en escuelas por ola de calor y mala calidad del aire

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco) emitió este domingo un llamado urgente a la población ante la persistencia de una intensa ola de calor que afecta al territorio nacional y que podría prolongarse hasta el próximo domingo, según los pronósticos oficiales. El monitoreo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advierte que se están registrando temperaturas históricas y sensaciones térmicas extremas en varias regiones del país, superando los niveles habituales para esta temporada.

Según el proníostico de Copeco, en la zona sur, los termómetros podrían sobrepasar los 41 grados Celsius, mientras que en el valle de Sula y la zona noroccidental se prevén máximas de hasta 40 grados, elevando significativamente el riesgo para la salud. Para el oriente se estiman temperaturas de hasta 37 grados, en el litoral Caribe 36 grados y en la región central más de 34 grados Celsius, cifras que superan el índice de calor considerado perjudicial para las personas. A este escenario se suma el deterioro de la calidad del aire en distintos sectores, condición que agrava los efectos del calor extremo y aumenta la probabilidad de afecciones respiratorias y cardiovasculares. La institución centró su preocupación en la población estudiantil y pidió a las autoridades educativas adoptar medidas inmediatas para proteger a los alumnos de la exposición prolongada al calor. Copeco recomendó suspender o limitar actividades físicas y deportivas bajo el sol, así como cancelar actos cívicos, concentraciones y actividades masivas, incluso en espacios cerrados donde puedan generarse aglomeraciones. También solicitó incrementar los períodos de hidratación para estudiantes y docentes, mantener las aulas ventiladas y vigilar signos de deshidratación o agotamiento por calor en los menores.

Recomendaciones generales a la población

A la población en general se le pidió evitar la exposición al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, usar ropa ligera y de colores claros, y permanecer en lugares frescos y ventilados. Copeco instó a mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed, y reducir las actividades al aire libre cuando existan condiciones de contaminación atmosférica. La entidad recordó que no se debe dejar a personas dentro de vehículos cerrados bajo ninguna circunstancia, ya que las temperaturas internas pueden elevarse peligrosamente en pocos minutos. Finalmente, se exhortó a prestar especial atención a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, y a buscar atención médica inmediata ante síntomas como mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, confusión, piel muy caliente o dificultad para respirar.

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