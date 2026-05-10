Temperaturas por departamento este domingo 10 de mayo en Honduras

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que este domingo 10 de mayo de 2026 continuarán las condiciones secas en la mayor parte de Honduras.

Sin embargo, la entidad no descartó que en horas de la tarde se puedan registrar algunas precipitaciones débiles y aisladas en sectores del suroccidente del país debido al ingreso de la brisa proveniente del océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas se mantendrán cálidas durante el mediodía, acompañadas de presencia de humo en varias regiones del territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas detallaron que los departamentos del sur serán los más calurosos de la jornada. Choluteca alcanzará una temperatura máxima de 41 grados Celsius, mientras que Valle registrará hasta 40 grados.

En la zona norte y noroccidente también se esperan altas temperaturas. Cortés llegará a los 37 grados, Comayagua, Olancho y Santa Bárbara a 36 grados, mientras que Colón y Yoro tendrán máximas de 35 grados Celsius.

Para los departamentos occidentales, Ocotepeque y Copán registrarán temperaturas máximas de 34 grados, Lempira 33 y La Paz 34 grados centígrados. En Intibucá, considerado uno de los departamentos más frescos del país, la máxima será de 26 grados.

En Francisco Morazán y El Paraíso se pronostican temperaturas máximas de 33 grados, mientras que Gracias a Dios alcanzará los 33 grados y Atlántida 33. En Islas de la Bahía se esperan hasta 32 grados centígrados.