Joven tomó el vehículo de su padre para salir con amigos y murió en accidente

Tegucigalpa, Honduras

Con apenas 15 años, ​​​​​​Jonathan Alexi Palma Ríos y José Manuel Juárez Murillo comenzaban a recorrer las experiencias propias de la adolescencia, sin imaginar que una salida nocturna terminaría en tragedia. La noche del sábado, ambos menores salieron de sus viviendas sin autorización de sus padres para recorrer distintos sectores de la capital en una camioneta propiedad del padre de Jonathan. En el vehículo también viajaban dos adolescentes más, de 16 y 14 años; la mayor era hermana de Jonathan.

De acuerdo con la información preliminar, Jonathan salió de su vivienda en la residencial El Sauce antes de las 11:30 pm y posteriormente pasó por la residencial Francisco Morazán, en las cercanías de la represa Los Laureles, donde recogió a José Manuel. Para ese momento, las dos menores ya se encontraban dentro del vehículo. Tras salir de la residencial Francisco Morazán, se desconoce el recorrido que realizaron los cuatro menores y si permanecieron en El Sauce o visitaron otros lugares de la capital. Minutos antes de la medianoche, la camioneta Toyota Prado gris, conducida presuntamente por Jonathan, volcó en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el aeropuerto Toncontín.

Según el reporte preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, que ingresó a gran velocidad a un área verde, dio varias vueltas y terminó sobre la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín. El automotor quedó destruido y con las llantas hacia arriba. José Manuel y Jonathan Alexi salieron expulsados violentamente del interior del vehículo debido al impacto. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegaron minutos después de recibir la alerta sobre el accidente. En la escena confirmaron que ambos menores ya no presentaban signos vitales.

Las dos adolescentes que los acompañaban resultaron lesionadas, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. Una de ellas fue trasladada al Hospital Escuela para recibir atención médica. Horas más tarde, agentes de la Policía Nacional y personal de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el procesamiento de la escena. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue.

Padre de José Manuel recuerda última charla

Samuel Juárez, padre de José Manuel Juárez Murillo, recordó con profundo dolor la última vez que vio con vida a su hijo, la noche del sábado, horas antes del accidente. “Como a las 8:20 de la noche me alisté para venirme para el trabajo y le dije: ‘Mañana ya esté listo, nos vamos a ir temprano. Solo salgo de turno a las 6:00 de la mañana y vamos a ir a coronar a su mamá’. ‘Sí está bien, papi’, me dijo”, relató Juárez. Maritza Murillo, madre de José Manuel, murió el 9 de agosto de 2024 a causa de una enfermedad natural. Según contó su padre, este domingo tenían previsto visitar el cementerio para llevar coronas y flores a su tumba.