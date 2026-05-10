¿Qué pasó con los hondureños que escaparon tras viajar a Rusia por falsas ofertas laborales?

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional inform que los hondureños albergados en Rusia se encuentran en “buen estado de salud”. A través de una nota de prensa, la Cancillería indicó que, respecto a la situación de los ciudadanos hondureños en la Federación de Rusia, “nuestra embajada realizó visitas de asistencia humanitaria los días 1 y 6 de mayo, durante las cuales se entregaron víveres al grupo y al albergue”.

“Los connacionales verificados se encuentran en buen estado de salud y colaboran con la iglesia local en labores agrícolas (siembra de papas)”, señala el comunicado. “La iglesia ha reiterado que no existen problemas con su estadía. Señalan cierto grado de ansiedad por retornar a Honduras; se espera que el retorno se concrete en las próximas semanas”, detallaron las autoridades de la Cancillería. En relación con los dos hondureños que permanecen bajo custodia de autoridades rusas, la embajada de Honduras informó que logró comunicación por videollamada con José Sánchez, quien manifestó que se encuentra bien y que desea continuar trabajando. “Con el señor Óscar Arguijo, se han realizado llamadas y envíos de mensajes sin obtener respuesta hasta el momento”, agregaron las autoridades. Asimismo, destacaron que “las autoridades rusas han informado que no pueden proporcionar ubicación ni números de contacto de estas personas por motivos de seguridad del batallón, lo cual está contemplado en los contratos suscritos”. Ante esa situación, la Cancillería aseguró que continuará dando seguimiento al caso y que actualizará oportunamente cualquier novedad “a fin de garantizar la protección consular de nuestros compatriotas”.

Los hondureños fueron engañados

Los hondureños fueron captados mediante anuncios en redes sociales que ofrecían empleo en áreas como albañilería, agricultura y fontanería. Sin embargo, según los testimonios, las condiciones cambiaron tras su llegada a Rusia. Cinco de ellos: Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas Palma, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón, lograron escapar. Mientras tanto, José Sánchez y Óscar Armando Arguijo no pudieron huir y continúan retenidos, de acuerdo con los relatos. Olvin David Banegas Palma explicó que el viaje fue facilitado por los reclutadores, quienes cubrieron gastos como pasaportes y boletos aéreos. “Nos dieron facilidades de que nos pagaban los pasaportes... viajamos de Panamá a Bogotá, de Bogotá a París, de París a Estambul y luego a Moscú”, relató Banegas Palma el pasado 30 de abril.